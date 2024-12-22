الكشف عن مفاجأة بشان الصاروخ الحو ثي الذي انفجر في اسرائيل - أخبار كلمتك

كشف تحقيق أجراه سلاح الجو الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الذي نفذه الحوثيون بصاروخ باليستي بعيد المدى فجر أمس السبت.

حيث أكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي سقط نتيجة خلل في صاروخ الاعتراض وليس بسبب فشل المنظومة الدفاعية.

وقال سلاح الجو التابع للكيان الإسرائيلي إن العملية الدفاعية كانت فعّالة، إلا أن الصاروخ الاعتراضي لم ينفذ بشكل صحيح بسبب خلل فني.

وفيما يتعلق بالتحليل الفني للصاروخ الذي أطلقه الحوثيون، استبعدت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن يكون الصاروخ يحمل رأسًا حربيًا قادرًا على المناورة، وهو ما يساهم في تفسير أسباب الفشل الجزئي في التصدي له.

وفجر السبت، استهدفت جماعة الحوثي، منطقة يافا قرب تل أبيب، حيث سقط صاروخ أُطلق من اليمن، مما أسفر عن إصابة 30 إسرائيليًا.

وقد دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل، بما في ذلك منطقة غلاف تل أبيب، في تحذير من الهجوم الوشيك. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بأن الصاروخ انفجر في منطقة يافا، مما تسبب في إصابات خطيرة لبعض الاسرائيليين.

الجيش الإسرائيلي أعلن عن فشله في اعتراض الصاروخ، مشيرًا إلى أنه سقط في منطقة يافا جنوب تل أبيب. وأكدت صحيفة "هآرتس" أن فرق الإسعاف قامت بنقل المصابين إلى مستشفيي ولفسون وإيخلوف لتلقي العلاج، حيث وصف بعضهم بحالات خطرة. في الوقت ذاته، بدأ الجيش الإسرائيلي تحقيقًا لمعرفة أسباب الفشل في اعتراض الصاروخ، موضحًا أن الدفاعات الجوية لم تكن محكمة تمامًا.