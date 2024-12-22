عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره - أخبار كلمتك

عمرو أديب يفقد صوته على الهواء ويوجه رسالة قوية للأهلي وجماهيره - أخبار كلمتك

النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

النيران تلتهم خيام النازحين في المواصي بغزة (فيديو) - أخبار كلمتك

حشود مسلحة تستعد لاندلاع معركة الليلة - أخبار كلمتك

حشود مسلحة تستعد لاندلاع معركة الليلة - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يعقد لقاءات هامة لبحث قضايا ومشكلات المحامين - أخبار كلمتك

نقيب المحامين يعقد لقاءات هامة لبحث قضايا ومشكلات المحامين - أخبار كلمتك

خبير تحكيمي: بيان الزمالك غير موفق، وأمين عمر لم يخطئ بلقاء سيراميكا - أخبار كلمتك

خبير تحكيمي: بيان الزمالك غير موفق، وأمين عمر لم يخطئ بلقاء سيراميكا - أخبار كلمتك

طقس اليوم، أمطار وشبورة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

طقس اليوم، أمطار وشبورة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

تطور خطير بشان اغتيال شيخ بارز في صنعاء - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق العرض الخاص لـ «آخر الخط» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. انطلاق العرض الخاص لـ «آخر الخط» - أخبار كلمتك

«أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

«أمطار على هذه المناطق».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سكان بلدات سورية يفاجأون بقوات الاحتلال أمامهم بعد اجتياح إسرائيل الجولان المحتل (فيديو) - أخبار كلمتك

سكان بلدات سورية يفاجأون بقوات الاحتلال أمامهم بعد اجتياح إسرائيل الجولان المحتل (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اسرائيل تقر بنك الاهداف في صنعاء للضربة العسكرية القادمة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اسرائيل تقر بنك الاهداف في صنعاء للضربة العسكرية القادمة - أخبار كلمتك

اسرائيل تقر بنك الاهداف في صنعاء للضربة العسكرية القادمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 11:33 مساءً - كلمتك/خاص:

عاود رئيس وزراء اسرائيل، نتنياهو، بإطلاق التهديدات ضد مليشيات الحوثي التابعة لإيران، واصفا إياها بالذراع الإرهابي لما وصفه بـ"محور الشر الإيراني".

وتوعد نتنياهو قائلا: "سنعمل ضد الحوثيين كما عملنا بقوة ضد أذرع الإرهاب التابعة لمحور الشر الإيراني". وفق تعبيره.

من جانبها، أضافت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية أقرّوا بأن محاربة الحوثيين أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب صعوبة جمع المعلومات الاستخباراتية عن تحركاتهم وأهدافهم.

كما أوردت الصحيفة أن شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي قامت بمراقبة أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، حيث يتم تحضير خطط لاستهدافها في المستقبل، في إطار تعزيز استعدادات الجيش الإسرائيلي للتعامل مع التهديدات المحتملة من قبل جماعة الحوثي.

وخلال الأيام الأخيرة، صعد الحوثيون هجماتهم باتجاه "إسرائيل" مستهدفين منطقة يافا بالقرب من ما يسمى بـ"تل أبيب" عاصمة الكيان الصهيوني الغاصب، في محاولة يراها كثيرون محاولة حوثية للهروب من تطورات الوضع الداخلي المناهض لفساد وإجرام المليشيات الحوثية.

ويرد الكيان على هجمات الحوثيين، باستهداف البنية التحتية ومصالح الشعب اليمني، ما يعزز من الدعاية الحوثية الساعية لحشد المقاتلين في جبهات القتال بالداخل اليمني.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق