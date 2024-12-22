اسرائيل تقر بنك الاهداف في صنعاء للضربة العسكرية القادمة - أخبار كلمتك

عاود رئيس وزراء اسرائيل، نتنياهو، بإطلاق التهديدات ضد مليشيات الحوثي التابعة لإيران، واصفا إياها بالذراع الإرهابي لما وصفه بـ"محور الشر الإيراني".

وتوعد نتنياهو قائلا: "سنعمل ضد الحوثيين كما عملنا بقوة ضد أذرع الإرهاب التابعة لمحور الشر الإيراني". وفق تعبيره.

من جانبها، أضافت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية أقرّوا بأن محاربة الحوثيين أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب صعوبة جمع المعلومات الاستخباراتية عن تحركاتهم وأهدافهم.

كما أوردت الصحيفة أن شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي قامت بمراقبة أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن، حيث يتم تحضير خطط لاستهدافها في المستقبل، في إطار تعزيز استعدادات الجيش الإسرائيلي للتعامل مع التهديدات المحتملة من قبل جماعة الحوثي.

وخلال الأيام الأخيرة، صعد الحوثيون هجماتهم باتجاه "إسرائيل" مستهدفين منطقة يافا بالقرب من ما يسمى بـ"تل أبيب" عاصمة الكيان الصهيوني الغاصب، في محاولة يراها كثيرون محاولة حوثية للهروب من تطورات الوضع الداخلي المناهض لفساد وإجرام المليشيات الحوثية.

ويرد الكيان على هجمات الحوثيين، باستهداف البنية التحتية ومصالح الشعب اليمني، ما يعزز من الدعاية الحوثية الساعية لحشد المقاتلين في جبهات القتال بالداخل اليمني.