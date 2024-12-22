الرياضة - 06:11 - الإجازات والعطلات الرسمية في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - أيام قليلة، وتنتهي سنة 2024 ونبدأ عاما جديدا 2025، يتساءل العديد من المصريين عن مواعيد الإجازات الرسمية، إذ تبدأ أول إجازة رسمية في شهر يناير.

رأس السنة 2025 هو اليوم الأول من شهر يناير في التقويم الميلادي، ويُحتفل به في مختلف أنحاء العالم، ويعتبر هذا اليوم فرصة للاحتفال ببدء العام الجديد، حيث تُقام الاحتفالات وتُضاء الألعاب النارية في العديد من الدول.

مواعيد وجدول الإجازات الرسمية في 2025

- 7 يناير 2025.. عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير.. عيد الشرطة.

- 30 مارس.. وقفة عيد الفطر المبارك.

- 31 مارس.. إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

- 21 أبريل.. عيد شم النسيم.

- 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء.

- 1 مايو.. إجازة عيد العمال.

- 5 يونيو.. إجازة يوم وقفة عرفات.

- 6 يونيو.. إجازة عيد الأضحى المبارك.

- 26 يونيو.. رأس السنة الهجرية.

- 30 يونيو.. ثورة 30 يونيو.

- 23 يوليو.. عيد ثورة يوليو.

- 4 سبتمبر.. المولد النبوي الشريف.

- 6 أكتوبر.. عيد القوات المسلحة.