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ليستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي ( صور) - أخبار كلمتك

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ليستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي ( صور) - أخبار كلمتك

ليستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي ( صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:15 مساءً - فاز وولفرهامبتون علي نظيره ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب " كينج باور"، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي. 

أهداف مباراة وولفرهامبتون وليستر سيتي 

وتقدم فريق وولفرهامبتون عن طريق لاعبه جونكالو جويديس في الدقيقة 19، وأحرز رودريجو جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم أضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة 44. 

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 تشكيل ليستر سيتي 

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تشكيل وولفرهامبتون 
 

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ترتيب  وولفرهامبتون وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق  وولفرهامبتون المركز االثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 12 نقطة، بينما ياتي ليستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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