مميزات تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر المحمول لحماية حقوق المستهلكين - أخبار كلمتك

مميزات تطبيق جهاز حماية المستهلك عبر المحمول لحماية حقوق المستهلكين - أخبار كلمتك

الإعلان عن مفاجأة الأسبوع - أخبار كلمتك

الإعلان عن مفاجأة الأسبوع - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:03 - المارد ينتفض.. الأهلي يكتسح شباب بلوزداد 6-1 بدوري أبطال إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:03 - المارد ينتفض.. الأهلي يكتسح شباب بلوزداد 6-1 بدوري أبطال إفريقيا «فيديو» - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحرز الهدف السادس للأهلي في مرمى شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحرز الهدف السادس للأهلي في مرمى شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

بيرسي تاو يسجل خامس أهداف الأهلي في شباك شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

بيرسي تاو يسجل خامس أهداف الأهلي في شباك شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

بعد تسجيل وصناعة هدفين بتوتنهام، صلاح يحقق رقما جديدا بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بعد تسجيل وصناعة هدفين بتوتنهام، صلاح يحقق رقما جديدا بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول أمام توتنهام - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني له والخامس لليفربول أمام توتنهام - أخبار كلمتك

هاتريك الفلسطيني، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

هاتريك الفلسطيني، وسام أبو علي يسجل هدف الأهلي الرابع في شباب بلوزداد (صور) - أخبار كلمتك

ليفربول يواصل تقدمة على توتنهام 1/4 بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

ليفربول يواصل تقدمة على توتنهام 1/4 بعد مرور 60 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يكتسح شباب بلوزداد بسداسية ويتصدر مجموعته بدوري أبطال أفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:36 مساءً - سجل أيمن محيوس الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي بالدقيقة 21 من المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

9807c85d8a.jpg
b437434d71.jpg
67bc22de2b.jpg
13a0849349.jpg
bd5f8454c4.jpg
6fbd5b59e3.jpg
32ed627f5e.jpg
c6af5ff602.jpg

تشكيل الأهلي لمباراة شباب بلوزداد 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأشرف داري ويحيى عطية الله.

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومروان عطية ورضا سليم وحسين الشحات 

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وكريم الدبيس وإحمد نبيل كوكا.

790a411ea3.jpg

تشكيل شباب بلوزداد أمام الأهلي 

في حراسة المرمى: مصطفى زغبة.

في خط الدفاع: حسين بن عيادة، شعيب قداد، معاذ حداد، خاسف نوفل محمد.

في خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، حسين سلمي، جاك مبي.

في خط الهجوم: أيمن محيوس، خانيسا مايو، عبدالرحمن محيوس.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد 


1-  أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2-  الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- ستاد أبيدجان نقطة  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

نجم الأهلي السابق: زيزو ليس اللاعب "الجامد" حتى يشترط على الزمالك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق