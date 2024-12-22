"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

"إدارة سلبية صلاحيتكم منتهية"، هتافات نارية لـ جمهور الأهلي في مباراة بلوزداد (فيديو) - أخبار كلمتك

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف - أخبار كلمتك

خليجي 26، العراق يفتتح مشواره بالفوز على اليمن بهدف - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

محيوس يسجل الهدف الأول لـ شباب بلوزداد في شباك الأهلي (صور) - أخبار كلمتك

كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

كرة اليد، طاقم تحكيم مصري في بطولة العالم للرجال - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وشباب بلوزداد بعد 15 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

الأهلي يبحث عن هدف التعادل أمام شباب بلوزداد بعد مرور 30 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

مدير الجامع الأزهر يتفقد سير الدراسة برواق العلوم الشرعية بالإسكندرية - أخبار كلمتك

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور) - أخبار كلمتك

رسالة قرينة الرئيس السيسي للمتطوعين في الهلال الأحمر المصري (صور) - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

محلل سياسي يكشف حقيقة وجود مقاتلي كوريا الشمالية على الجبهة الروسية الأوكرانية - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

اخر تطورات الضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تشيلسي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تشيلسي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

تشيلسي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - الدوري الإنجليزي، تعادل تشيلسي مع نظيره إيفرتون سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين على جوديسون بارك في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصورة
الصورة
الصورة

تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون 

وبدأ تشيلسي مباراة إيفرتون كالتالي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مالو جوستو – توسين أدارابيويو – أليكس ديساسي – ليفي كولويل.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز- بيدرو نيتو – كول بالمر – جادون سانشو.

في خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

تشكيل إيفرتون أمام تشيلسي 

وبدأ إيفرتون مباراة تشيلسي كالتالي:

الصورة

ترتيب تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:56 - طيران الاحتلال يقصف مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق