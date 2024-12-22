تشيلسي يسقط في فخ التعادل السلبي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - الدوري الإنجليزي، تعادل تشيلسي مع نظيره إيفرتون سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين على جوديسون بارك في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي أمام إيفرتون

وبدأ تشيلسي مباراة إيفرتون كالتالي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مالو جوستو – توسين أدارابيويو – أليكس ديساسي – ليفي كولويل.

في خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز- بيدرو نيتو – كول بالمر – جادون سانشو.

في خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.

تشكيل إيفرتون أمام تشيلسي

وبدأ إيفرتون مباراة تشيلسي كالتالي:

ترتيب تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة.

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