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التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

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التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - أعلن فريقا بايرن ميونخ ولايبزيج تشكيل المباراة المقرر أن تجمعهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

تشكيل فريق بايرن ميونيخ امام لايبزيج 

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تشكيل فريق لايبزيج أمام بايرن ميونيخ

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ترتيب بايرن ميونخ ولايبزيج 

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 33 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط على بطل الموسم السابق باير ليفركوزن،  بينما يأتي لايبزيج في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني 

ومن المقرر أن تقام  مباراة بايرن ميونيخ ولايبزيج في الدوري الألماني  يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، في ملعب أليانز أرينا.

وتبدأ المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وتُعرض مباريات كأس الدوري الألماني من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك متابعة مباراة بايرن ميونخ ولايبزيغ في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports 1.

تردد قناة beIN Sports 1

القمر الصناعي سهيل سات:

التردد: 11547.
الجودة: HD.
معدل الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.
 

القمر الصناعي نايل سات:

الجودة: HD.
معامل الاستقطاب: افقي.
معدل الترميز: 27500.
التردد: 11013.
معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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