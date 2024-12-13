سيدات الأهلي يواجه بطل الكونغولي في ربع نهائي بطولة إفريقيا للسلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة نظيره سي إن اس اس الكونغولي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال للسلة، والتي تقام بالعاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‏‎وتنطلق المباراة في الثانية ظهر اليوم على صالة ماريوس ندياي، ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: ‏دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

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