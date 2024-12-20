لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

موقف زين الدين زيدان من تدريب 4 عمالقة أوروبيين - أخبار كلمتك

موقف زين الدين زيدان من تدريب 4 عمالقة أوروبيين - أخبار كلمتك

بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة في لقاء العودة - أخبار كلمتك

بلاك بولز يوافق على مواجهة الزمالك بالقاهرة في لقاء العودة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:46 - الاتحاد الأوروبي يعلن صرف 10 ملايين يورو لـ أونروا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:46 - الاتحاد الأوروبي يعلن صرف 10 ملايين يورو لـ أونروا - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:46 - الاتحاد الأوروبي يعلن صرف 10 ملايين يورو لـ أونروا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:46 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي صرف 10 ملايين يورو إضافية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

من جانبه، قال ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح: إن طلب استشارة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه مساعدات الفلسطينيين يهدف إلى ترسيخ شرعية قرارات المحكمة السابقة.

وأضاف ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع مساعدات الفلسطينيين يأتي لإظهار تعنت الاحتلال تجاه وكالة أونروا.

وتابع ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إننا سنعمل لاعتماد قرار من الجمعية العامة يطالب إسرائيل الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمات الدولية في الأراضي المحتلة، مؤكدا أن مصر بذلت جهدا كبيرا مع النرويج لطرح وترويج مشروع قرار استشارة العدل الدولية بشأن تعسف إسرائيل مع وكالات الإغاثة.

اقرأ أيضاً
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية

«ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال

الأونروا: نقص حليب الأطفال في غزة يعرض حياة أكثر من 8500 رضيع للخطر

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 10:05 - رابط الاستعلام عن نتيجة كلية الشرطة 2024-2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق