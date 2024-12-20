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الرياضة - 01:57 - بعد قرار تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:57 - بعد قرار تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:57 - بعد قرار تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:57 مساءً - مرتبات ديسمبر 2024.. بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، يبحث العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، عن موعد وجدول صرف المرتبات.

لذا يستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، كل التفاصيل المتعلقة بـ مرتبات ديسمبر 2024، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــــا.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

قررت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات ديسمبر 2024، للعاملين في الحكومة، لتكون يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، على أن تستمر عملية صرف المرتبات 5 أيام تنتهي في الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، فيما تصرف المستحقات في أيام 8، 9، 10 ديسمبر.

الحد الأدنى لـ صرف مرتبات ديسمبر 2024

- مرتبات ديسمبر لـ موظفي الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.

- مرتبات ديسمبر لـ موظفي الدرجة العالية: 10.200 جنيه.

- مرتبات ديسمبر لـ موظفي درجة المدير العام: 9200 جنيه.

- مرتبات ديسمبر لـ موظفي الدرجة الأولى: 8200 جنيه.

- مرتبات ديسمبر لـ موظفي الدرجة الثانية: 8000 جنيه.

- مرتبات ديسمبر لـ موظفي الدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

- مرتبات ديسمبر لـ موظفي الدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

- مرتبات ديسمبر لـ موظفي الدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

- مرتبات ديسمبر لـ موظفي الدرجة السادسة: 6000 جنيه.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024

جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024

وفقا لما جاء في بيان وزارة المالية، فجاء جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024، على النحو التالي:

- الأحد 22 ديسمبر: تصرف المرتبات للعاملين بالوزارات التالية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- الإثنين 23 ديسمبر: صرف مرتبات ديسمبر للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

أماكن صرف مرتبات ديسمبر 2024

أتاحت وزارة المالية، عدة أماكن لـ صرف مرتبات ديسمبر 2024، للعاملين بالجهاز الإداري، ويمكنهم صرفها من الأماكن الآتية: «ماكينات الصراف الآلي «ATM»، وفروع مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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