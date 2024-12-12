مروان عطية: لاعبو الأهلي علي قدر المسؤولية ونسعى للتتويج بلقب كأس التحدي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 12 ديسمبر 2024 08:59 مساءً - أكد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأحمر يسعى إلى مواصلة ‏مشواره بكل قوة في بطولة كأس القارات للأندية، والتتويج بلقب كأس التحدي، لإضافة ‏بطولة جديدة إلى تاريخ الجيل الحالي من اللاعبين ودولاب البطولات بالقلعة الحمراء.

وقال عطية: «كأس التحدي بطولة جديدة، لم يسبق للنادي أن توج بها من قبل، ونسعى إلى ‏الفوز بها وإسعاد جماهير النادي المتعطشة دائمًا للبطولات والداعمة بقوة للأهلي في جميع ‏مبارياته».

وأوضح لاعب الأهلي أن الجهاز الفني يدرس الفرق المنافسة بشكل جيد، ويتم التحضير ‏لجميع المباريات وتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب المناسبة لخوض المباريات، وأن مباراة بحجم ‏كأس التحدي سيكون لها حسابات خاصة وتحضير قوي من الجميع داخل الفريق. ‏



وأشار عطية إلى أن الفوز بالمباراة والتأهل إلى مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة ‏يزيد من حماس اللاعبين ودوافعهم القوية، إلى جانب الحضور الجماهيري المنتظر والمتوقع ‏لدعم الأهلي امام فريق باتشوكا المكسيكي. ‏



وشدد على أن لاعبي الأهلي على قدر المسئولية، ويقدرون قيمة قميص الأهلي، وهدفهم دائمًا ‏رفع اسم النادي وبذل أقصى جهد في جميع المواجهات العالمية التي تحظى باهتمام كبير وتكون محط ‏أنظار الجميع. ‏

وواصل عطية حديثه مؤكدًا أن الجيل الحالي يبحث عن مواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي من ‏خلال الفوز بالألقاب المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس التحدي، وهي البطولة الأهم في ‏حسابات النادي حاليًّا لحسم التأهل إلى نهائي البطولة ومواجهة بطل قارة أوروبا.

وتحدث عن الموسم الحالي، مؤكدًا أن بدايته كانت موفقة مع الأهلي بعد التتويج بلقبين، وأن ‏الجميع عازمون على مواصلة تحقيق الألقاب والفوز بكأس القارات للأندية في شكلها الجديد، ‏والذي استطاع من خلاله الأهلي أن يتوج بأول لقب وهو كأس «إفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ».

واختتم مروان عطية تصريحاته، مؤكدًا أنه فاز بـ12 بطولة مع الأهلي خلال عامين، وأنه ‏يأمل في حصد المزيد من البطولات مع النادي وإسعاد الجماهير.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي أمس على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

موعد ومكان المباراة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورت والكأس المباراة على قنواتها المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي.

ويقوم بالتعليق على المباراة في قناة الكأس المعلق العماني خليل البلوشي.

مكافآت بطولة الانتركونتننتال

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلً من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كل من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار.

وحرص الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ولاعبي الفريق على متابعة لقاء بوتافوجو وباتشوكا من ملعب المباراة وأبدوا إعجابهم بأداء الفريق المكسيكي الذي استطاع تحقيق الفوز على بوتافوجو بثلاثية نظيفة في مفاجأة كبيرة للجميع، حيث رشح أغلب اللاعبين والجهاز الفني بوتافوجو للصعود والفوز على باتشوكا صاحب المركز السادس عشر بالدوري المكسيكي.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.