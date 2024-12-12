الرياضة - 09:00 - مصطفى بكري يكشف كواليس آخر لقاء له مع الرئيس بشار الأسد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، كواليس آخر لقاء جمع بينه وبين الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": إنه التقى بالرئيس السوري في مكتبه بدمشق عام 2000، ووقتها كان الرئيس حافظ الأسد ما زال على قيد الحياة ولكنه كان يعاني من المرض، واستمر اللقاء لمدة ساعتين، وشهد حديثًا عن الأمة العربية والعديد من الموضوعات القومية الهامة.

وأضاف بكري: «التقيت بالرئيس السوري لمدة ساعتين، وتحدثنا عن القومية العربية والوطنية والعدو الصهيوني والتنمية وحق الغير وضرورة تطوير الجيش القومي الذي سيواجه العدو الصهيوني، معقبًا: «فاكر يا سيادة الرئيس لما قابلتني وقعدت معايا ساعتين في مكتبك بدمشق وحدثتني عن القومية والوطنية وعن العدو الصهيوني».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن اللقاء شمل أيضاً الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد وعن المجد المنتظر للأمة العربية وللجيش الوطني، مشيراً إلى أن الشعب والجيش السوري كان سعيد بتولي الرئيس بشار الأسد، حكم سوريا، حيث أن سوريا شهدت تحضرًا كبيرًا في عهد بشار الأسد إلى أن جاءت الطامة الكبرى في مارس 2011.