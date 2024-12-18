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بعد عروض الكبار، فرانكفورت يستعد لضم بديل عمر مرموش - أخبار كلمتك

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بعد عروض الكبار، فرانكفورت يستعد لضم بديل عمر مرموش - أخبار كلمتك

بعد عروض الكبار، فرانكفورت يستعد لضم بديل عمر مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - بدأ آينتراخت فرانكفورت العمل على إيجاد بديل لمهاجمه المصري عمر مرموش، الذي يقدم عروضًا قوية رفقة الفريق هذا الموسم.

وارتبط اسم مرموش بالانتقال للعديد من الأندية الكبرى مؤخرًا، بعد تألقه اللافت للنظر هذا الموسم بتسجيل 18 هدفًا وصناعة 12 في 23 مباراة بجميع المسابقات.

بديل مرموش 

 فرانكفورت سيجد صعوبة في الاحتفاظ بخدمات نجمه، الصيف المقبل، خاصة إذا حصل على السعر الذي يطلبه، والمقدر بـ60 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، يرى فرانكفورت أن جوناثان بوركارد، مهاجم ماينز، هو الأنسب لخلافة مرموش حال رحيله.

 

ويقدم بوركارد مستوى مميزًا رفقة ماينز هذا الموسم بتسجيل 11 هدفًا وصناعة 2 في 15 مباراة، كما خاض أول مباراة دولية له رفقة ألمانيا في أكتوبر الماضي، ويمتد عقده مع فريقه حتى 2027.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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