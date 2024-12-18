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حقيقة انتقال مروان عطية للفتح السعودي - أخبار كلمتك

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حقيقة انتقال مروان عطية للفتح السعودي - أخبار كلمتك

حقيقة انتقال مروان عطية للفتح السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:25 مساءً - الأهلي، شهدت الساعات الماضية ارتباط اسم مروان عطية لاعب القلعة الحمراء بأنباء عن اقتراب انتقاله لصفوف فريق الفتح السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

حقيقة مفاوضات الفتح السعودي مع مروان عطية

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن النادي لم يتلقَ أي عروض بشأن الحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة، وأن اللاعب يضع كل تركيزه خلال الفترة الحالية مع النادي الأهلي ولا يركز في أي شيء آخر. 

وفجرت صحيفة الرياض السعودية مفاجأة كبيرة بشأن انتقال مروان عطية، إلى صفوف فريق الفتح، وأفادت الصحيفة بأن النادي السعودي اقترب من حسم صفقة نجم الأهلي إلي صفوفه. 

أول تحرك من الأهلي 

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي عن أول تحرك من جانب القلعة الحمراء بعد ارتباط اسم مروان عطية لاعب خط وسط الفريق بالانتقال إلى الفتح السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. 

وقال المصدر: إن مسؤولو الأهلي استقروا على عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع اللاعب لتعديل عقده ماليًّا لقطع الطريق علي أي عروض تصل إلى اللاعب خلال الفترة المقبلة.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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