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الفحص الطبي يحدد موقف نجمي الأهلي من المشاركة أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

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الفحص الطبي يحدد موقف نجمي الأهلي من المشاركة أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

الفحص الطبي يحدد موقف نجمي الأهلي من المشاركة أمام شباب بلوزداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 01:25 مساءً - يخضع ياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي اليوم الأربعاء لتحديد موقف مشاركتهم أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، تدريباته الجماعية علي ملعب النادي بمدينة نصر وذلك استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد.

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وعلى جانب آخر، واصل محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته رفقة الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي. 

وخاض محمد هاني تدريبات بالجري حول الملعب وذلك ضمن برنامجه التأهيلي للعودة للمشاركة رفقة الأهلي. 

 

وتبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا. 

 

وخسر الأهلي مؤخرًا من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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