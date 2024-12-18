الرياضة - 03:22 - جدول امتحانات الترم الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:22 مساءً - جدول امتحانات الترم الأول 2025.. ينشغل الطلاب وأولياء أمورهم، بالبحث عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، تزامنًا مع اقتراب بداية شهر يناير.

جدول امتحانات الترم الأول 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، ومنها أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، جدول امتحانات الترم الأول 2025.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 في بني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، وطلاب الشهادة الإعدادية، حيث تبدأ الامتحانات الفعلية من يوم السبت الموافق 11 يناير، بينما تبدأ الامتحانات العملية من نهاية شهر ديسمبر، وللاطلاع على جداول امتحانات الترم الأول في بنى سويف اضغط هــنـــــــــــا.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 في الدقهلية

كما أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعداية والثانوية، والتي تبدأ من يوم السبت 11 يناير، وللاطلاع على الجداول كاملة يجب الضغط هــنــــــــــــــــا.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 في الشرقية

ووضعت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الشرقية، جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتبدأ الامتحانات من يوم السبت 11 يناير وحتى يوم الخميس 23 يناير، ويمكن الاطلاع على الجداول كاملة، مـــن هــــنــــــــــــــــــــا.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 في دمياط

واعتمدت مديرية التربية والتعليم في دمياط، امتحانات لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية، وتبدأ الامتحانات من يوم 11 يناير المقبل، ويمكن للطلاب الحصول على الجداول من هـــنــــــــــــــــــا.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 في سوهاج

أعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الترم الأول 2025 للطلاب بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائية الإعدادية الثانوي، ويمكن الحصول على جدول امتحانات الترم الأول 2025 في سوهاج من هـــنـــــــــــــــــا.

جدول امتحانات الترم الأول 2025 في القليوبية

أتاحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جدول امتحانات الترم الأول 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، استعدادًا لعقد امتحانات الترم الأول بداية من شهر يناير المقبل، ويمكن الاطلاع على الجدوال من خلال الضغط هـــنـــــــــــــــــا.