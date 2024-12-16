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المغرب تنظم كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما نسختي 2025 و2026 - أخبار كلمتك

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المغرب تنظم كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما نسختي 2025 و2026 - أخبار كلمتك

المغرب تنظم كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما نسختي 2025 و2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:50 مساءً - قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، استضافة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة في المغرب في عامي 2025 و2026، وستقام كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في كوت ديفوار في عام 2025.

بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة المغرب 2025 فستقام المباراة الافتتاحية يوم الأحد 30 مارس 2025، فيما ستقام المباراة النهائية يوم السبت 19 أبريل 2025.

بالنسبة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة كوت ديفوار 2025، ستقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 26 أبريل 2025، فيما ستقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 مايو 2025.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025

نهائي كأس الكونفدرالية لموسم 2024-25: تقام مباراة الذهاب يوم السبت 17 مايو 2025؛ فيما ستقام مباراة الإياب يوم الأحد 25 مايو 2025.

نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-25: تقام مباراة الذهاب يوم السبت 24 مايو 2025؛ فيما ستقام مباراة الإياب يوم الأحد 1 يونيو 2025.

نهائي دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2025: تقام مباراة الافتتاح يوم السبت 8 نوفمبر 2025؛ فيما ستقام المباراة النهائية يوم الأحد 23 نوفمبر 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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