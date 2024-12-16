الرياضة - 05:46 - بـ 7 مليارات جنيه.. تحالف مصري خليجي يدشن «محاور» للتطوير العقاري في الدلتا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 05:46 مساءً - أعلن تحالف مصري خليجي من ثلاثة من كبري شركات التطوير العقاري «سياج للتطوير العقاري و العلوي للتنمية العمرانية و مسك للتطوير العقاري» عن تدشين شركة تحت اسم «محاور» للتطوير العقاري تستهدف ضخ 7 مليارات جنيه استثمارات في مشروعاتها المقبلة في دمياط الجديدة و الدلتا.

وأكد مؤسسو «محاور أن هدفهم هو بناء المستقبل للأجيال القادمة بما يتواكب مع النهضة العمرانية العملاقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تشييد نحو 37 مدينة جديدة علي رأسهم مدينة دمياط الجديدة.

وتتمتع محاور تتمتع بخبرات كبيرة تم اكتسابها من سابقة الأعمال الشركات المتحالفة في مختلف الأسواق العقارية وعلي رأسها السوقين المصري و الخليجي حيث شيدت الشركات الثلاث أعضاء التحالف مجموعة فريدة من المشروعات المختلفة في مصر و الخليج

وتسعي محاور لترسيخ الريادة والتميز ووضع بصمة في السوق العقاري في مصر و منطقة الدلتا من خلال تنفيذ أفضل المشاريع المبتكرة التي تحقق التطور المستدام من عبر التوسع العمراني والتطوير المتكامل والذكي لتلبية احتياجات السوق العقارية لبناء مجتمعات متكاملة تتجاوز المعايير التقليدية و تلبية تطلعات العملاء ورفع مستوى الجودة في السوق عبر اختيار مواقع استثمارية استراتيجية في أكثر الأماكن تميزا لضمان قربها من جميع الخدمات

وتتمتع الشركات التي دشنت «محاور» بتاريخ عريق في التطوير العقاري، فخبرة شركة سياج عضو التحالف تجاوزت العشر سنوات في التطوير العقاري حيث دشنت مجتمعات متنوعة ليتمكن عملائها بالاستمتاع بتجربة حياة مختلفة واستثنائية من خلال منحهم نمط حياة متكاملة

أما شركة العلوي للتنمية العمرانية فهي شركة رائدة في الهندسة والمقاولات تمتد خبرتها إلى أكثر من خمسة وعشرين عاما بدأت في الخليج العربي حيث بدأت مسيرتها بقطر ثم الإمارات ثم مصر.

فيما تعتبر شركة مسك للتطوير العقاري من أميز الشركات فهي استثمار سعودي في العقار المصري بخبرة تزيد عن عشرين عامًا تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير التصميم والتنفيذ لضمان تلبية معايير الجودة العالمية، مع تقديم تصميمات تجمع بين رفاهية الحياة وجودتها العالية.

من جانبهم أشار مؤسسو «محاور» إلي أن التطوير العقاري بات واحدًا من أهم القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بفضل الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها هذا القطاع لما يحققه من أهداف تنموية واقتصادية مؤكدين أن القطاع يلقي اهتماما كبيرا من الدولة المصرية وجميع أجهزتها التنفيذية والإدارية، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تعتبر الداعم الأول لقطاع الاستثمار العقاري في مصر.