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الرياضة - 11:53 - «فقد الوعي بشكل تام».. تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:53 - «فقد الوعي بشكل تام».. تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:53 - «فقد الوعي بشكل تام».. تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:53 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بـ اسم الفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد أن وصلت حالته الصحية إلى تطور مثير ومقلق، وذلك بعد ثلاثة من نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

ومن جانبة كشف مصدر مقرب من الفنان نبيل الحلفاوي عن آخر تطورات حالته الصحية قائلا: إن حالته الصحية تدهورت، ودخل في الوقت الحالي في حالة فقدان تام للوعي، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

الأزمة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

ونقل الفنان نبيل الحلفاوي، إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه وعمل بعض الأشعة والتحاليل، أكد الأطباء ضرورة دخوله إلى غرفة العناية المركزة، حيث يتواجد بجانبه نجلاه المخرجان «خالد ووليد».

شافكي المنيري تطلب الدعاء لـ نبيل الحلفاوي

وطلبت الإعلامية شافكي المنيري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

وكتبت شافكي المنيري، عبر حسابها على «فيسبوك»: «نبيل الحلفاوي نديم قلب الأسد، رأفت الهجان.. لم يكن دور تمثيلي فقط لأحد رجال المخابرات البارعين في عملهم، بل كان جزء من شخصية نبيل الحلفاوي الحقيقية.. الوطنية، الرجولة، الانتماء، رسالة عرف يوصلها».

وتابعت: «نبيل الحلفاوي إلى البطل المصري رأفت الهجان الذي ظل يكمل طريقه بكل الوطنية والحب لمصر، نبيل الحلفاوي مثل هنا إحساسه الحقيقي وحبه وانتمائه لبلده الذي نقله لنا ببراعه، وجعلنا نشعر معه بنفس الأحاسيس وحب الوطن وقدسيه الدفاع عنه، ألف سلامة للفنان الرائع القدير نبيل الحلفاوي وربنا يشفيه ويعافيه».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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