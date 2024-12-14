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الرياضة - 11:53 - تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:53 - تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:53 - تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:53 مساءً - سعر الذهب.. تراجع سعر الذهب بختام التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، ويأتي ذلك بعد تسجيله سعرا عاليا في الأسبوع الماضي الذي وصل سعر الذهب عيار 21 فيه إلى 3860 جنيها، ولكنه تراجع اليوم تزامنا مع تراجع سعر الذهب العالمي.

وسجل سعر الذهب عيار 21 بختام التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، نحو 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية
سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 بختام التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، نحو 4365.75 جنيه للبيع، و4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 بختام التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 نحو 4002 جنيها للبيع، و3981 جنيها للشراء.

سعر الذهب في نهاية التعاملات المسائية
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 بختام التعاملات المسائية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 نحو 3820 جنيها للبيع، و3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 18 فسجل نحو 3274.25 جنيه للبيع، و3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

أما سعر الذهب عيار 14 فوصل إلى مستوى 2546.75 جنيه للبيع، 2533.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 2182.75 جنيه للبيع، و2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

أما سعر الذهب عيار 9 فوصل إلى مستوى 1637.25 جنيه للبيع، و1628.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
سعر الذهب عيار 24 4365.75 جنيه 4342.75 جنيه
سعر الذهب عيار 22 4002 جنيها 3981 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3820 جنيها 3800 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3274.25 جنيه 3257.25 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2546.75 جنيه 2533.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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