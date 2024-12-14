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عمومية الخماسي الحديث تعتمد فوز شريف العريان برئاسة الاتحاد بالتزكية - أخبار كلمتك

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عمومية الخماسي الحديث تعتمد فوز شريف العريان برئاسة الاتحاد بالتزكية - أخبار كلمتك

عمومية الخماسي الحديث تعتمد فوز شريف العريان برئاسة الاتحاد بالتزكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:19 صباحاً - الخماسي الحديث، عقدت الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث اجتماعا هاما اليوم بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

شريف العريان رئيسا لاتحاد الخماسي الحديث

واعتمدت الجمعية العمومية فوز المهندس شريف العريان برئاسة الاتحاد بالتزكية، وتجرى حاليا انتخابات على مقاعد نائب الرئيس وأمين الصندوق والأعضاء.

قائمة المرشحين في انتخابات الخماسي الحديث

وشهدت انتخابات اتحاد الخماسي الحديث صراعا ساخنا على المقاعد، وضمت قائمة المرشحين كل من:

نائب الرئيس: حازم الدمهوجي - سامح عبد المحسن.

أمين الصندوق: شادي عبد العزيز - إيهاب أبو العلا.

العضوية: عوض سامي - سامر أنيس - عمرو شمس الدين - أنس عبد السلام - وائل سليمان - منى شفيق - سمر سيد - شادي حفني - أحمد بشير - نسمة طلال.

العضوية تحت السن: نادين يحيى - مصطفى راشد - علي زين العابدين.

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث من رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق و6 أعضاء بينهم عضو تحت السن.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث 9 هيئات لها حق الحضور والتصويت، ويكتمل النصاب القانوني بحضور (50% + 1) من إجمالي العدد.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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