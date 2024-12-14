الرياضة - 11:25 - زيادة المعاشات 2025.. تعرف على الفئات المستحقة وطرق الصرف والاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 11:25 صباحاً - عقب إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، زيادة الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى والأقصى لـ أجر الاشتراك التأميني، تدور تساؤلات في ذهن الكثير من أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11.5 مليون مواطن، لمعرفة الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات الجديدة، وموعد تطبيق زيادة المعاشات، وكيفية الاستعلام، وأخيرًا موعد وقيمة صرف معاشات يناير 2025 عقب الزيادة الأخيرة.

وتستعرض كلمتك، خلال السطور التالية، كافة التفاصيل حول زيادة معاشات شهر يناير 2024، وموعد صرف معاشات يناير 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة.

موعد زيادة المعاشات

أقرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد زيادة المعاشات اعتبارًا من يناير 2025، حيث جاءت الزيادة للحد الأدنى للمعاش بنحو 195 جنيهًا، ليصبح 1495 جنيهًا، بدلًا من 1300 جنيه، وأيضا رفع لحد الأقصى للمعاش بنحو 1520 جنيها، ليصبح 11.600 جنيه بدلًا من 10.080 جنيه.

ورفعت الهيئة الحد الأدنى لـ الأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 14.500 جنيه مقارنةً بـ12.600 جنيه، وجاءت هذه الزيادة وفق الآلية السنوية التي نص عليها القانون لضمان تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.

الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات مطلع يناير 2025

- بدءًا من 1 يناير 2025 سيتم زيادة كل مستفيد يحصل على معاش أقل من 1500 جنيه سيحصل إلى 1500 جنيه.

- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيتم رفعه مباشرة إلى 1500 جنيه.

- كل صاحب معاش يتقاضى 10 آلاف و80 جنيها وهو الحد الأقصى للمعاش حاليا، سيتم زيادته إلى 11 ألفا و600 جنيه بدءا من 1 يناير 2025.

- كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيتم رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه.

- كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها.

- كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيتم رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

بحسب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فأن صرف معاشات شهر يناير 2025 يبدأ اعتبارًا من اليوم الأول من يناير وتستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر ذاته، وذلك للمستفيدين من المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية.

أماكن صرف معاشات شهر يناير 2025

أتاحت هيئة التأمينات العديد من الأماكن التي تتيح للمواطنين صرف معاشات شهر يناير 2025 وهي كالآتي: «ماكينات الصرف الآلي ATM - المحافظ الإلكترونية - منافذ البريد المصري - منافذ فوري - فروع البنوك المختلفة».

كيفية الاستعلام عن معاشات يناير 2025

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من هنـــا، والضغط على أيقونة صاحب معاش ثم اختر الخدمات التأمينية، وبعدها قم بالضغط على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش وأدخل الرقم القومي، وثم اضغط على استعلام لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

قيمة معاش شهر يناير 2025 عقب الزيادة الجديدة

تصل قيمة المعاش للشريحة الأولى إلى 1495 جنيها، بينما تصل إلى 1725 جنيها للشريحة الثانية، وتبلغ نحو 1840 للشريحة الثالثة، وأما عن الشريحة الرابعة فتصل إلى 2300 جنيها، وعن الشريحة الخامسة فبلغت قيمة المعاش نحو 2645 جنيها، وسجلت نحو 2990 جنيها للشريحة السادسة.

وسجلت قيمة المعاش للشريحة السابعة نحو 3335 جنيها، فيما بلغت قيمة المعاش للشريحة الثامنة نحو 3680 جنيها، وعن الشريحة التاسعة فسجلت نحو 4025 جنيها، فيما يحصل أصحاب المعاشات للشريحة العاشرة على 4370 جنيها.

وعن قيمة معاش الشريحة الحادية عشرة فوصلت إلى 4715 جنيها، وعن قيمة معاش الشريحة الثانية عشرة فبلغت نحو 5060 جنيها، وتصل قيمة معاش الشريحة الثالثة عشرة إلى 5405 جنيها، ويحصل أصحاب الشريحة الرابعة عشرة على 11592 جنيها.