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الرياضة - 12:01 - موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والمعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 14 ديسمبر 2024 12:01 صباحاً - موعد مباراة ليفربول وفولهام.. يدخل زملاء نجمنا المصري محمد صلاح لقاء فولهام برغبة أكبر في الخروج بنتيجة الفوز، عندما يستضيفون خصمهم على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحدد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراة ليفربول وفولهام ضمن مباريات المسابقة على مر الموسم بأكمله، وهنا سوف نستمتع بظهور جديد لكتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت في البريميرليج رافعا شعار لا للسقوط من جديد.

ليفربول وفولهام

السقوط ممنوع أمام فولهام

يرفع نادي ليفربول شعار "ممنوع السقوط"، في لقاء ملعب أنفيلد أمام فولهام، فيدخل الريدز المواجهة وهم في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني.

يذكر أن نادي ليفربول خاض 14 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وله مواجهة مؤجلة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ولديهم 11 فوزا وتعادلين وخسارة وحيدة.

ليفربول وفولهام

أما في المقابل، فإن فولهام لا يمكن الاستهانة به هذا الموسم، نظرا لما يقدمه من مردود طيب في عدد من اللقاءات على ملعبه أو خارجها، ويمتلك في رصيده 23 نقطة يحتل بها المركز العاشر بجدول ترتيب البريميرليج.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكسندر أرنولد.

في خط الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

الجميع يترقب موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي في لقاء يقام على ملعب أنفيلد، نحو الرغبة الكبيرة في تحقيق الانتصار، وذلك يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024.

ليفربول وفولهام

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي سوف يكون مع حلول الساعة الخامسة مساء غد السبت "توقيت القاهرة"، الساعة السادسة مساء "توقيت مكة المكرمة"، الساعة السابعة مساء "توقيت أبو ظبي".

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

وأعلنت قنوات بي إن سبورتس نقلها لمباراة ليفربول وفولهام غدا السبت في الأسبوع السادس عشر من البريميرليج وذلك عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق حفيظ دراجي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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