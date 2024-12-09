حادث سيارة يغيب نجم وست هام الإنجليزي عن الملاعب لمدة عام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن صدمة تلقاها، نادي وست هام يونايتد، بسبب اقترابه من خسارة لاعبه الجامايكي ميشيل أنطونيو، لمدة طويلة، بسبب حادث سيارة.



ووفقا لصحيفة "ذا صن"، قد يغيب أنطونيو عن الملاعب لمدة تصل إلى عام، بعد حادث السير المروع، الذي تعرض له وأدى إلى كسر ساقيه.

كان نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، أعلن في بيان رسمي يوم السبت الماضي تعرض اللاعب ميخائيل أنطونيو لحادث سير اليوم السبت.

بيان وست هام بشأن لاعبه ميشيل أنطونيو

وأكد وست هام يونايتد في بيان رسمي: "المهاجم ميخائيل أنطونيو قد تعرض اليوم لحادث سير على الطريق. أفكار ودعوات كل من في النادي مع مايكل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت.سيصدر النادي تحديثًا في الوقت المناسب.

وكان الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو نشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك صورة لسيارة اللاعب والتي تظهر تهشم السيارة.

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