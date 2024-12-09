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قائمة منتخب عمان استعدادًا لخوض منافسات كأس الخليج العربي - أخبار كلمتك

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قائمة منتخب عمان استعدادًا لخوض منافسات كأس الخليج العربي - أخبار كلمتك

قائمة منتخب عمان استعدادًا لخوض منافسات كأس الخليج العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:27 مساءً - أعلن الجهاز الفني للمنتخب العماني الأول لكرة القدم بقيادة رشيد جابر، قائمة فريقه للمشاركة في معسكر الإعداد لبطولة كأس الخليج المقرر لها في الفترة من يوم 22 ديسمبر 2024 إلى الـ3 من يناير 2025.
 

قائمة منتخب عمان لـ كأس الخليج 

وضمت قائمة منتخب عمان كل من، إبراهيم المخيين، فايز الرشيدي، إبراهيم الراجحي، بلال البلوشي، محمد المسلمي، أرشد العلوي، ثاني الرشيدي، خالد البريكي، أحمد الكعبي، علي البوسعيدي، أمجد الحارثي، ملهم السنيدي، حارب السعدي وعبد الله فواز، عاهد المشايخي، صلاح اليحيائي، عبد الرحمن المشيفري، جميل اليحمدي، حسين الشحري، عصام الصبحي، عبد السلام الشكيلي، ناصر الرواحي، المنذر العلوي، مأمون العريمي، الفرج الكيومي، معتز عبد ربه، زاهر الأغبري، غانم الحبشي، سلطان المرزوق ووليد المسلمي.

وتنطلق بطولة كأس الخليج العربي 26 في دولة الكويت خلال الفترة من يوم 22 ديسمبر 2024 إلى الـ3 من يناير 2025.

وتشهد البطولة الخليجية مشاركة ثمانية منتخبات عربية، هي الكويت صاحبة الأرض والعراق وعمان والأردن والسعودية والبحرين واليمن والإمارات وقطر.

ويعد منتخب الكويت هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج العربي، برصيد 10 ألقاب، ثم يأتي العراق في الوصافة التاريخية بـ4 ألقاب، ثم السعودية وقطر بـ3 بطولات، والإمارات وسلطنة عمان ببطولتين، ثم البحرين بلقب وحيد، فيما يعد المنتخب اليمني هو الوحيد الذي لم يتوج بأي لقب.

 

الاتحاد الكويتي يحذر من الحسابات الوهمية لشراء تذاكر كأس الخليج

 وأكد الاتحاد الكويتي، خلال بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن التذاكر ستكون متوفرة عبر المواقع الرسمية للاتحاد الكويتي.

ونفى الاتحاد ما تم تداولته عن أسعار التذاكر المبالغ في أسعارها، والتي تداولت على مواقع التواصل.

وكانت بعض الحسابات على موقع "إكس" قد ذكرت أن الاتحاد الكويتي بالغ في تحديد أسعار التذاكر.

جدير بالذكر أن الاتحاد الكويتي استعان بشركات متخصصة لمعاونته في الأمور اللوجستية، بعد أزمة التنظيم الشهيرة في مباراة الكويت والعربي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

قرعة خليجي 26

 وأوقعت قرعة خليجي 26، صاحب الأرض المنتخب الكويتي، في المجموعة الأولى، إلى جانب قطر والإمارات وعمان.

في حين ضمت المجموعة الثانية من القرعة التي أجريت اليوم بالكويت: العراق والسعودية والبحرين واليمن.

وقسمت اللجنة المنظمة، الفرق المشاركة إلى 3 مستويات، مع تسكين المضيف الكويت بالمجموعة الأولى، والعراق حامل اللقب بالمجموعة الثانية.

في حين جاء منتخبا السعودية وقطر في المستوى الأول، والإمارات والبحرين في المستوى الثاني، وعمان واليمن بالمستوى الثالث.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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