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الرياضة - 06:53 - شبورة مائية صباحًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:53 - شبورة مائية صباحًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:53 - شبورة مائية صباحًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين 9 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 ديسمبر 2024 06:53 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون اليوم الاثنين طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون باردًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين نصف متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر قالت الأرصاد تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 14

وادي النطرون 21 14

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 23 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 22 15

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 24 11

السويس 23 11

العريش 22 11

رفح 21 9

رأس سدر 25 12

نخل 21 4

كاترين 18 2

الطور 22 14

طابا 22 8

شرم الشيخ 26 18

الإسكندرية 22 11

العلمين 21 11

مطروح 21 12

السلوم 21 9

سيوة 21 8

رأس غارب 26 15

الغردقة 27 16

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 16

شلاتين 27 18

حلايب 25 19

أبو رماد 26 17

رأس حدربة 25 19

الفيوم 23 12

بني سويف 23 10

المنيا 23 09

أسيوط 23 09

سوهاج 25 11

قنا 27 11

الأقصر 27 11

أسوان 28 12

الوادي الجديد 25 8

أبوسمبل 28 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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