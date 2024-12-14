كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وباتشوكا بكأس الإنتركونتيننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 11:34 صباحاً - تترقب جماهير النادي الأهلي المواجهة الهامة والقوية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي على ملعب 974 في دولة قطر، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 974، على أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

وتبث مباراة النادي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائى الإنتركونتننتال عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس.



وأعلنت شبكة قنوات beIN Sports عن إذاعة لقاء الأهلي اليوم عبر تردد قناة beIN Sports 2.



وقررت شبكة الكأس الرياضية إذاعة اللقاء عبر تردد قناة الكأس 5.



وأعلنت شبكة beIN Sports عن اسم معلق مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم، وهو المعلق الإماراتي على سعيد الكعبي، ويكون معلق المواجهة عبر قناة الكأس العماني خليل البلوشي.

تاريخ مواجهات الأهلي وباتشوكا قبل موقعة كأس التحدي

والتقى الأهلي مع باتشوكا المكسيكي مرة وحيدة من قبل، وكانت في ربع النهائي لكأس العالم للاندية عام 2008، وتلقى وقتها الأهلي هزيمة قاسية بعد وصول اللقاء للوقت الإضافى.

وشهدت المباراة تقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول، إلا أن كتيبة مانويل جوزيه انهارت بعد تلقيها 4 أهداف، ليتأهل باتشوكا إلى نصف النهائي.



وفاز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، بثلاثية دون مقابل، في ديربي الأمريكتين، وتأهل لمواجهة النادي الأهلي السبت المقبل.

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وباتشوكا

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فريق باتشوكا المكسيكي يتفوق علي النادي الأهلي في القيمة التسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق المكسيكي هو أسامة إدريسي بقيمة 7 ملايين يورو، ثم يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو.

تعديل في قائمة الأهلي أمام باتشوكا

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، تعديلا على قائمة مباراة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وضم كولر اللاعب سمير محمد إلى قائمة الأهلي، بدلا من المصاب في العضلة الأمامية محمد عبد الله.

وتنص لائحة كأس إنتركونتيننتال على أن أي فريق يحق له إجراء تعديل على قائمته قبل المباراة بيوم كامل "24 ساعة".

ضمت القائمة كلا من:



محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد.

تعديل في زي الأهلي

وعُقد صباح أمس الجمعة في قطر الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي فى كأس التحدي ببطولة كأس العالم للقارات الإنتركونتيننتال، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وحضر الاجتماع ممثلًا عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلًا عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلًا عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

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