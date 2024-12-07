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الرياضة - 11:24 - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مركبة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:24 - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مركبة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:24 - الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مركبة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:24 صباحاً - استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر مركبة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث يمعن الاحتلال بإجراءات الإبادة والتطهير العرقي.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مركبة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان، ويوجد فيها سائقها.

وأشارت المصادر، إلى أن استخدام مركبات الإسعاف في محافظة الشمال شبه نادر، حيث خرج معظمها عن الخدمة بسبب الاستهداف المتكرر لها، فضلا عن شح الوقود الذي يجعل استخدام المتبقي منها أو ما يتم إصلاحه بين مركبة أو مركبتين تتحركان فقط في محيط المستشفى أمرا مستحيلا.

كما أجبر جيش الاحتلال الطاقم الطبي الإندونيسي الوحيد الذي كان يجري عمليات جراحية داخل المستشفى، على الإخلاء، حيث تم إجلاؤه عبر مركبة إسعاف تابعة لجمعية الأحمر الفلسطيني.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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