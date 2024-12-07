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الرياضة - 11:24 - سعر الذهب بالدولار اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:24 - سعر الذهب بالدولار اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:24 - سعر الذهب بالدولار اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 7 ديسمبر 2024 11:24 صباحاً - استقر سعر الذهب بالدولار اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 في مستهل تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 بالدولار نحو 84.33 دولار، أي ما يعادل 4211.5 جنيه مصري.

سعر الذهب بالدولار

وتوفر كلمتك، لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب بالدولار اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب بالدولار عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 خلال تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 نحو 84.33 دولار، أي ما يعادل 4211.5 جنيه مصري.

سعر الذهب بالدولار عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 الآن في الأسواق إلى 77.30 دولار أي ما يعادل 3860.5 جنيه مصري.

سعر الذهب

سعر الذهب بالدولار عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلبًا في الأسواق اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، نحو 73.78 دولار أي ما يعادل 3685 جنيهًا.

سعر الذهب بالدولار عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 الآن في الأسواق خلال تداولات اليوم السبت 7 نحو 63.24 دولار أي ما يعادل 3158.5 جنيه.

سعر الذهب بالدولار عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فوصل إلى 49.19 دولار أي ما يعادل 2456.75 جنيهًا مصريًّا.

سعر الذهب

سعر الذهب بالدولار عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 اليوم السبت 7 إلى 42.16 دولار، أي ما يعادل 2105.75 جنيه.

سعر الذهب بالدولار عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 خلال تعاملات اليوم السبت 7 ديسمبر 2024 نحو 31.62 دولار أي ما يعادل 1579.25 جنيه مصري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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