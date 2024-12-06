الرياضة - 07:45 - بيان عراقي سوري إيراني مشترك: تهديد أمن سوريا يشكل خطرا على المنطقة بأكملها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:45 مساءً - أكد بيان عراقي سوري إيراني مشترك، صدر مساء اليوم الجمعة، أن تهديد أمن سوريا يشكل خطرا على استقرار المنطقة بأكملها، حسبما ذكرت قناة القاهر الإخبارية.

وأضاف البيان "أنه لا خيار سوى التنسيق والتعاون والتشاور الدبلوماسي لإبعاد جميع مخاطر التصعيد في المنطقة".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بشأن التطورات بسوريا والاستعداد لأي تطورات قادمة.

الصراع بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية المسلحة

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعات الإرهابية المسلحة، استيلائها على مدينة حلب في شمال سوريا، مؤكدة تقدمها على نحو كبير وسريع في سياق هجوم بدأته منذ حوالي أسبوع على القوات الحكومية، والذي يعد من أعنف جولات القتال منذ سنوات.

كما استولت الجماعات الإرهابية على مدينة حماة وأعلنت سيطرتها الكاملة عليها، أمس الخميس. ولازال الجيش السوري مستمرا في القصف على المواقع والمدن التي استولت عليها الجماعات المسلحة لأجل إعادتها وسيطرة النظام السوري عليها من جديد.

وتواصل القوات الروسية تنفيذ عدد من العمليات بالتعاون مع قوات الحكومة السورية لصد الهجمات الإرهابية، وإسناد الجيش السوري ليتمكن من الهيمنة على المدن التي استولت عليها الجماعات الإرهابية المسلحة.