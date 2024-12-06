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بورنموث يفوز على توتنهام بهدف نظيف ويتجاوزه في ترتيب الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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بورنموث يفوز على توتنهام بهدف نظيف ويتجاوزه في ترتيب الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

بورنموث يفوز على توتنهام بهدف نظيف ويتجاوزه في ترتيب الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 12:36 صباحاً - فاز فريق بورنموث على نظيره توتنهام بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما على  ملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي.

سجل هدف بورنموث اللاعب دين دوني هويسين في الدقيقة 17.

تشكيل توتنهام أمام بورنموث

وبدأ توتنهام هوتسبير المباراة كالتالي:

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تشكيل بورنموث أمام توتنهام 

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ترتيب بورنموث وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة احتل بورنموث المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي  برصيد 21 نقطة، في حين يحتل توتنهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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