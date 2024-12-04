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الرياضة - 07:20 - العاشق شقيق المجني عليه.. الإعدام شنقا لزوجة وعشيقها قتلا الزوج - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:20 - العاشق شقيق المجني عليه.. الإعدام شنقا لزوجة وعشيقها قتلا الزوج - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:20 - العاشق شقيق المجني عليه.. الإعدام شنقا لزوجة وعشيقها قتلا الزوج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، زوجة وعشيقها بالإعدام شنقا لاتهامهما بقتل زوج الأولى ـ شقيق الزوج ـ لإقامة علاقة آثمة بينهما.

وفق أمر الإحالة في القضية رقم ٤٧٧١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الصف المُقيدة برقم ١٤٤٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب الجيزة، فإن المتهمين هما «أحمد.ص»، و«بشاير.ع»، قتلا المجني عليه «كامل.ص»، شقيق الأول وزوج الثانية، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله لعلاقة آثمة نشأت بين زوجة المجني عليه وشقيق زوجها.

و أوضح أمر الإحالة أن المتهمة الثانية دست السم في الطعام الذي قدمته لزوجها، وما أن خارت قواه وظهرت عليه علامات الإعياء لم يستكينا، بل استتبع ذلك بتطويق عنقه بقطعة قماشية قاما بجذب طرفيها بكامل قواهما قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته خنقاً.

وتابع أمر الإحالة أن تحريات المباحث توصلت إلى وجود علاقة آثمة نشأت بين «بشاير» وشقيق زوجها «أحمد» فعقدا العزم على التخلص من الزوج، بأن رسما خطة لقتله بسم قاتل، وفق ما اتفقا عليه العشيقان، فقدمت الزوجة المتهمة الثانية لزوجها «كامل» طعام يحوي بداخله ما أعداه من السم، وما أن أنهى طعامه حتى شعر بإعياء شديد، فهاتفت الزوجة عشيقها المتهم الأول ـ شقيق الزوج- الذي حضر للمسكن وقاما سويا بتطويق عنقه برباط قماش كان يرتديه المتهم الأول وجذبا طرفيه بكامل قواهما حتى وافته المنية.

وعقب ذلك قام المتهم الأول بنقله إلى أحد المستشفيات محاولاً إخفاء جرمه و إظهار حدوث الوفاة بشكل طبيعي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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