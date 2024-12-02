الرياضة - 01:04 - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. خطوات وطريقة التسجيل على موقع الصندوق وأسلوب السداد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:04 مساءً - تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى توفير السكن الملائم للمواطنين مستهدفة شرائح مختلفة من المجتمع لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

الإسكان الاجتماعي 2024

ويتم طرح وحدات سكنية للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، في ضوء حزمة الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي تتخذها الدولة لتحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري.

ويهدف مشروع سكن لكل المصريين إلى إنشاء 3 ملايين وحدة سكنية للمساهمة في حل مشكلة الإسكان على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث تم طرح تلك الوحدات ليشمل المشروع شريحة أكبر من جميع فئات المجتمع استكمالاً لتحقيق أهداف المشروع بنظام التمويل العقاري

وفي إطار طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد المصرية، باتت معدلات البحث مرتفعة لمعرفة الشروط وطريقة الحجز وأسلوب السداد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تم فتح باب الحجز للمواطنين ذوي الهمم فقط من تاريخ 18 نوفمبر 2024 حتى25 ديسمبر 2024، فيما تم فتح باب الحجز لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم من تاريخ 26 نوفمبر 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024.

آلية التسجيل على موقع الصندوق

1-الدخول على الموقع الإلكتروني www.shmff.gov.eg

2-الضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار

3-ملء استمارة التسجيل وانتظار رسالة نصية بكود التفعيل

4-الضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والاحكام

5-يقوم العميل بملء البيانات الموضحة بالصفحة «استمارة الحجز»

6-لكل حقل من الحقول رسالة مساعدة تظهر في حالة وقوف المؤشر على علامة 2 المقابلة لعنوان الحقل

7-يقوم العميل بإرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب.

8- يتم نقل المستخدم إلى الصفحة الشخصية بعد إرسال الطلب مع إظهار الرسالة التالية «تم إظهار طلبك بنجاح»

أسلوب سداد الوحدات السكنية

1- يتم سداد مقدم جدية الحجز 30 ألف في المدن الجديدة و20 ألف في المحافظات للوحدة السكنية المراد حجزها، وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد مصاريف إدارية «لا ترد ولا تسترد»، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى كافة المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

2-سداد نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع الكائن به الوحدة السكنية «لا يرد ولا يسترد» حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائده مستقبلا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع وكذلك على الثروة العقارية، ويتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، هذا بخلاف ما سيتحمله اتحاد الشاغلين الذي سيتم إنشائه مستقبلاً للعمارة الكائن بها الوحدة السكنية المشتراه والذي سيكون عضوا به مشتري الوحدة وسيلتزم بما يقره الاتحاد من مبالغ.

3- الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية (في حالة تقسيطها ضمن التمويل الممنوح) لا يتجاوز ٥٠٪ من صافي الدخل الشهري ( مع إمكانية تطبيق القسط المتزايد بنسبة لا تزيد عن ٧% سنوياً طوال مدة التمويل، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب.

4- في حالة انطباق الشروط على المتقدم صاحب الطلب، وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له على النظام الآلي للصندوق يشترط ما يلي:

-قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني.

-استكمال باقي مقدم حجز الوحدة السكنية في ضوء الشروط والمحددات، حيث يبدأ الحد الأدنى للمقدمات من نسبة ٢٠% كحد أدنى لمنخفضي ومتوسطي الدخل من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة ٨% سنويا للعملاء منخفضي الدخل ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل وبفائدة ١٢% للعملاء متوسطي الدخل لا يتم تغييرها طوال فترة التمويل بحد أقصى ٢٠ عاماً لكلا من منخفضي ومتوسطي الدخل تحدد طبقاً للدخل والسن.. .إلخ) بنظام التمويل العقاري بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على صاحب الطلب وقبل التعاقد على الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري.

5- أسعار بيع الوحدات السكنية كاملة التشطيب مبينة بالبند السابع بالكراسة «بيان الوحدات السكنية المطروحة» محددة وفقا لفئة منخفضي الدخل ومتوسطي الدخل بالمراكز المدن ضمن المحافظات المطروحة، بالإضافة إلى 5% من سعر البيع كمبلغ للصيانة لا يرد ولا يسترد)، وذلك بخلاف سداد مصاريف التعاقد ومصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية المخصصة عداد غاز / عداد كهرباء / عداد مياه /. الخ) لجهات المرافق مباشرة قبل الاستلام بعد مراجعة جهاز المدينة.

6- سعر بيع الوحدة السكنية يشمل الدعم النقدي المباشر الذي يحدد حسب مستوي الدخل لصاحب الطلب وحسب سعر الوحدة السكنية ويكون ذلك للعملاء من منخفضي الدخل فقط، ويتم خصم قيمته من سعر بيع الوحدة، والذي لا يشمل الدعم غير المباشر.

7-يتم احتساب قيمة الدعم النقدي للعملاء وفقا لقيمة الدخل عند تنفيذ إجراءات صرف القرض ومنح التمويل.

8- أما فيما يخص الوحدات تسليم خلال36 شهر:

-يتم سداد عدد 12 دفعة ربع سنوية، بحيث يتم استكمال باقي مقدم جدية الحجز ليصل إلى 20% كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

-يبدأ سداد الدفعة الأولى بعد ثلاثة أشهر من انتهاء فترة التقديم.

- يتم تسليم الوحدات حال جاهزيتها وسداد الدفعات ربع السنوية المستحقة.

- ترد تلك المبالغ في حالة عدم التخصيص.

-في حالة التأخر في سداد أي دفعة عن مواعيدها المقررة يتم احتساب غرامة تأخير بنسبة 2.5% عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، وذلك من قيمة الدفعة المتأخرة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها.

-في حالة عدم الالتزام بسداد دفعتين متتاليتين من الدفعات ربع السنوية وحل موعد الدفعة التي تليهما ولم يتم السداد حتى نهاية مدتها، فإن ذلك يعد عدولا من المتقدم صاحب الطلب عن استكمال طلب التخصيص لعدم التزامه بسداد الثلاث دفعات ربع السنوية المستحقة ويحق للصندوق وقف إجراءات التخصيص والتعاقد ويتم رد المبالغ المحصلة للعميل مرة أخرى، ولا يحق له مطالبة الصندوق بالاستمرار بالإعلان.

الفرق بين الاستعلام الميداني والاستعلام الائتماني

1- الاستعلام الميداني:

يتم التواصل مع المواطنين المتقدمين لحجز وحدات محدودى الدخل من خلال «مستعلم»، بهدف تحديث الأوراق والملفات والاطلاع على أماكن السكن والعمل، وفقا لما هو مكتوب في أوراق المواطنين عند التقديم، وذلك من أجل التأكد من صحة بيانات المتقدم والحصول على أي أوراق جديدة في حال قيام المتقدم بنقل محل إقامته أو تعيينه في وظيفة جديدة، فضلا عن تجديد عناوين المراسلات وصحة رقم الهاتف للتواصل.

2-الاستعلام الائتماني:

هو الاستعلام عن موقف العميل من التسهيلات الائتمانية الممنوحة له من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي والتي تقوم بالإقرار عنها إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score طبقا لقانون البنوك وقواعد العمل لشركات الاستعلام الائتماني الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، هذا ويتم الإقرار بكافة المعلومات الائتمانية التي يحصلون عليها من المؤسسات المختلفة بصورة دورية الى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

أصحاب الأولوية في الاستعلام

حدد صندوق الإسكان وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، بعض الشروط التي يتم النظر إليها عند تسكين العملاء المتقدمين على وحدات محدودي الدخل، وتأتي الأولوية كما يلي:

-المتزوج ويعول شاملًا الأرمل- الأرملة ويعول، المطلق- المطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنًا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

-المتزوج والأولوية للأصغر سنًا.

-الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

الخطوات التي تلي إجراءات الاستعلام

بعد عمليات الاستعلام التي تتم، تقوم شركات الاستعلام بالتعامل مع ملفات العملاء لاستكمال الأوراق المطلوبة على أن يتم إرسالها للبنوك فور مراجعتها، لبدء التعامل مع المواطنين لضمان سرعة تسكينهم في الوحدات الجديدة، كما يتم توزيع المستحقين للوحدات السكنية على البنوك ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والموزعة على 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري.