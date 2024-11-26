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الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب إندونيسيا إلى 20 قتيلا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:01 صباحاً - أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة غرب البلاد إلى 20 قتيلا، وذلك بعد العثور على المزيد من الجثث.

وقالت الوكالة، حسبما نقلت قناة «فرنسا 24 الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إن عمال الإنقاذ في مناطق غرب إندونيسيا بدأوا في استخدام المعدات الثقيلة خلال الساعات الماضية للمساعدة في عمليات البحث عن الضحايا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية ورفع الحطام.

بدوره، قال المتحدث باسم الوكالة عبد المهاري إنه تم انتشال جثث خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين من تحت أكوام من الطين الناجم عن الفيضانات والانهيارات الأرضية في «سومطرة الشمالية».

وشهدت إندونيسيا مؤخرا سلسلة من الظواهر المناخية القاسية خلال موسم الأمطار، والتي يقول خبراء الطقس إنها حدثت على الأرجح نتيجة لتغير المناخ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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