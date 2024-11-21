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أسعار تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

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أسعار تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي، منذ قليل، فتح باب حجز تذاكر مباراة النادي الأهلي واستاد أبيدجان الإيفواري، المقرر لها على إستاد القاهرة الدولي في دوري أبطال إفريقيا.

وتحدد أسعار تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان والتي جاءت كالتالي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 150 جنيها

الدرجة الأولى: 300 جنيه

 750Vipجنيها

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تبث مباراة الفريقين عبر قنوات bein sports الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

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وعلى ناحية أخرى، يعود محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحسابات الفنية في مباراة الاتحاد السكندري المرتقبة غدا في ظل الغياب المنتظر لوسام أبو علي بسبب الإصابة حيث يحصل كهربا علي جزء من المباراة غدا في ظل الاعتماد بشكل أساسي على طاهر محمد طاهر. 

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري والقنوات الناقلة  

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري غدا الجمعة الموافق 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

وسام أبو علي 
وسام أبو علي 

من ناحية أخرى، قال مصدر داخل الأهلي إن الجهاز الطبي سوف يعلن اليوم التشخيص الرسمي لإصابة وسام أبو علي مهاجم الأهلي الذي غادر معسكر منتخب فلسطين مؤخرا بسبب الإصابة.

وخضع وسام أبو علي لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة من أجل الاطمئنان علي إصابته في وجه القدم حيث يعلن الأهلي عبر منصاته الرسمية اليوم تفاصيل الإصابة كاملة. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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