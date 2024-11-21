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هيئة البث الإسرائيلية بعد حكم الجنائية الدولية: نتنياهو وجالانت لن يستطيعا زيارة 120 دولة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:00 - البورصة تواصل المكاسب في منتصف التعاملات.. والسوق يتجه لتحقيق ارتفاع جماعي قبل اجتماع البنك المركزي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:00 - البورصة تواصل المكاسب في منتصف التعاملات.. والسوق يتجه لتحقيق ارتفاع جماعي قبل اجتماع البنك المركزي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:00 - البورصة تواصل المكاسب في منتصف التعاملات.. والسوق يتجه لتحقيق ارتفاع جماعي قبل اجتماع البنك المركزي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 02:00 مساءً - البورصة المصرية.. تواصل مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعاتها خلال منتصف تداولات اليوم وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

وجاءت ارتفاعات المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب إلى إجراء عمليات بيع.

البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية

البورصة المصرية في منتصف تعاملات نهاية جلسات الأسبوع

مؤشر إيجي إكس 30

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 30685 نقطة

مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 38050 نقطة،

مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي

وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.30% ليصل إلى مستوى 13463 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 8368 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

وصعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 11553 نقطة.

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البنك المركزي يبحث سعر الفائدة اليوم

ويجتمع البنك المركزي المصري اليوم في اجتماعه الدوري قبل الأخير خلال مجموعة اجتماعات يعقدها البنك بشأن بحث سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض.

وتترقب الأسواق في مصر قرار البنك المركزي اليوم الذي ينعكس على الحالة الاقتصادية وحالة الأسعار والسلع لما يترتب على قرار سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي والذي يرتبط اتخاذ قراره وفقا لمؤشرات حالة التضخم بشكل رئيسي من تداعيات.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين على التوالي في اجتماعين في بداية 2024، فيما انتهج إبقاء سعر الفائدة في 4 اجتماعات على التوالي.

ويُتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة قبل انتهاء العام الجاري في ظل اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى التخلي عن سياسة التشديد النقدي.

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لتحديد أسعار الفائدة.. اجتماع في البنك المركزي المصري الخميس المقبل

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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