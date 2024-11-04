القضاء الإداري يعيد وليد عطا للمنافسة على رئاسة اتحاد ألعاب القوى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - اشتعلت المنافسة في انتخابات ألعاب القوى وبشكل خاص على مقعد الرئاسة، بعد حكم محكمة القضاء الإداري، بعودة وليد عطا إلى السباق مرة أخرى، وإلغاء قرار استبعاده الصادر من مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة سيف شاهين.

وكان وليد عطا قد رفع دعوى مستعجلة للعودة إلى السباق الانتخابي عقب قرار استبعاده من قبل الاتحاد واللجنة الأولمبية والذي تضمن أسبابا غير حقيقية، حيث ذكر في قرار الاستبعاد أن آخر حكم قضائي صدر لم يكن في صالح الدكتور وليد عطا وهو الحكم الصادر في الطعنين رقم 6718 لسنة 68 ق عليا، ورقم 16529 لسنة 68 ق عليا المقدمين من اتحاد العاب القوى ووزارة الشباب والرياضة، وهو الأمر العار تماما من الصحة، حيث أن الحكم في الطعنين المذكورين جاء كالتالي:

"حكمت المحكمة بإعتبار الطعنين كأن لم يكن وألزمت الطاعن "اتحاد العاب القوى، ووزارة الشباب والرياضة" بالمصروفات.



و أكد الدكتور وليد عطا على ثقته الشديدة في وعي الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى، وأنهم شاهدوا بأعينهم سواء بالانتخابات الماضية عام 2021 والانتخابات الحالية من تغيير حقائق، واختلاق أسباب غير حقيقية لإيهام الجمعية العمومية بعدم أحقيته بالترشح، وفي كل مرة يثبت القانون أحقيته في الترشح.



وطالب الدكتور وليد عطا أعضاء الجمعية العمومية المحترمة بأن يكون موقفهم حاسم تجاه من يحاول خداعهم، وأن يعلوا مصلحة اللعبة، وان ينقذوها بأيديهم مما آل إليه حالها، بعدما وصلت للعالمية في دورة 2016/2012.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.