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مصدر بالأهلي يكشف تطورات مثيرة في مستقبل بيرسي تاو - أخبار كلمتك

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مصدر بالأهلي يكشف تطورات مثيرة في مستقبل بيرسي تاو - أخبار كلمتك

مصدر بالأهلي يكشف تطورات مثيرة في مستقبل بيرسي تاو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك استقرار داخل القلعة الحمراء على عدم مفاتحة بيرسي تاو لاعب الأهلي في ملف رحيله وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 

وأوضح: الموسم لم ينتهي والجهاز الفني في حاجة إلى جميع لاعبيه ولكن هذا الأمر لا يعني استمرار بيرسي تاو وتجديد تعاقده خاصة وأن هناك استقرار على رحيل اللاعب ولكن لن يتم مفاتحة اللاعب في هذا الأمر. 

 قال مصدر داخل الأهلي أن هناك رفض تام لفكرة رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق حال وصول عرض أوروبي مميز في يناير القادم كما تردد.


أضاف المصدر: وسام أبو علي من العناصر المهمة داخل الفريق ومن الصعب التفريط في خدماته مهما كانت المغريات.


وأوضح: في العادي يكون الرد الرسمي من جانبنا أننا لا نرد على هذه الأنباء سوي بعد وصول عرض رسمي ولكن الأمر واضح تماما في ملف وسام أبو علي وهو التمسك باللاعب وعدم التفريط فيه في يناير مهما كانت الإغراءات المالية لعدة أسباب منها اللاعب مازال في بداية مسيرته مع الفريق ومازال لديه الكثير بجانب صعوبة التعاقد مع مهاجم بنفس الامكانيات وبالتالي ملف احتراف وسام أبو علي في يناير القادم حال وصول عرض مميز له وللنادي مرفوض تماما.

 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة زد المقرر لها الخميس القادم. 

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة زد 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق 

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا 

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي 

قال مصدر داخل الأهلي: إن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية غدًا الثلاثاء لتحديد موقفه بشأن التواجد في قائمة مباراة زد الخميس القادم حيث يعاني اللاعب من كدمة في الركبة تعرض لها في مباراة سيراميكا أمس الأول. 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على إعادة محمود كهربا لاعب الفريق الي قائمة مباراة زد المقرر لها الخميس القادم بعد تعافي اللاعب من الإصابة في ركبته ومع مشاركته أمس في التدريبات الجماعية. 

قال مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يمانع رحيل يوسف أيمن مدافع الفريق في ميركاتو الشتاء القادم وقطع إعارته التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي. 

أضاف: هناك اتجاه داخل الأهلي للتعاقد مع مدافع جديد في الميركاتو الشتوي القادم لتدعيم الخط الخلفي وجاري بحث الأمر بعد طلب كولر تدعيم الدفاع. 

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي الثنائي رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح لقيادة دفاع الأهلي في مباراة زد الخميس القادم. 

يمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين وذلك في إطار البرنامج التدريبي المحدد للفريق إستعدادا لمواجهة زد. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز.

 الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس الأول ‏على استاد السلام.‏

 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي 
ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وزد إف سي
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سي فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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