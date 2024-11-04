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مصطفى أحنيش يعود لانتخابات اتحاد الرماية - أخبار كلمتك

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مصطفى أحنيش يعود لانتخابات اتحاد الرماية - أخبار كلمتك

مصطفى أحنيش يعود لانتخابات اتحاد الرماية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:34 مساءً - أعادت محكمة القضاء الإداري مصطفى أحنيش لاعب منتخب مصر السابق للرماية، لانتخابات الاتحاد المقبلة، عقب قرار استبعاده من اتحاد الرماية.

ويخوض مصطفى حنيش انتخابات اتحاد الرماية في قائمة الكابتن مصطفى حمدي والتي تضم كلا من:  مصطفي عاطف أحنيش - محمد يوسف كمال - إسلام كمال غنيم - حسين محمد شرف - الرائد محمود سيف الدين عبد العظيم - اللواء ياسر  الطاهي العاصي - شريف صلاح الدين محمود.

وأكد مصطفى احنيش أنه سعيد وفخور بقرار القضاء المصري بعودته لانتخابات اتحاد الرماية، والتي تسعى قائمته لإعادة الرماية المصرية للشكل الذي تستحقه.

وأكد احنيش أن الهدف الرئيسي لقائمة مصطفى حمدي في انتخابات اتحاد الرماية، هو تطوير اللعبة وزيادة انتشارها وتسويقها بالشكل الأمثل.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الماضي للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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