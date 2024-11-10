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ياسر إدريس: ارتفاع هائل في ميزانية اتحاد السباحة وخطة التطوير مستمرة - أخبار كلمتك

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ياسر إدريس: ارتفاع هائل في ميزانية اتحاد السباحة وخطة التطوير مستمرة - أخبار كلمتك

ياسر إدريس: ارتفاع هائل في ميزانية اتحاد السباحة وخطة التطوير مستمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:59 صباحاً - اتحاد السباحة، تحدث المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية، عن تطور ميزانية الاتحاد خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير.

وأوضح "إدريس" أن ميزانية الاتحاد المصري للسباحة كانت تقدر بـ5 ملايين جنيه وقت تسلمه مهمة رئاسة الاتحاد، وهي ميزانية صغيرة لا تليق بحجم الاتحاد وعدد المشاركين في نشاطاته.

ارتفاع في ميزانية اتحاد السباحة

 وقال "إدريس"، إن ميزانية الاتحاد وصلت حاليا إلى 77 مليون جنيه، وهو ما يعبر عن حجم التطور المتحقق على جميع المستويات فنيا وإداريا.

وأوضح رئيس اتحاد السباحة، أن الاتحاد المصري بات يعتمد بشكل كامل على موارده الذاتية في جميع نشاطاته، وهو ما يعكس تحول الاتحاد إلى مؤسسة رياضية ضخمة.

 

رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء يهنئ ياسر إدريس

 وعلى جانب آخر، هنأ الكويتي حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على عام آخر ناجح في قيادة الاتحاد المصري للسباحة، وذلك مع اقتراب انتهاء عام المنافسة 2024.

وقال المسلم في رسالة التهنئة الموجهة للمهندس ياسر إدريس، إنه لا يزال تطور اتحادكم ولاعبيه قويا بشكل لا يصدق، حيث يتضح هذا من خلال النجاح المستمر في المسبح.

وتابع حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، في كلمته: لقد رأينا فريق الفراعنة في السباحة الفنية يحقق نتائج رائعة في كل من طوكيو وباريس، وكان ظهور فريق كرة الماء الخاص المصري بأداء الميدالية الفضية في حدث كرة الماء الشاطئية في الغردقة واعدًا.

وأكد أن مصر تواصل أيضًا استضافة عدد من أحداث الرياضات المائية العالمية، وتشارك بانتظام في برامج التنمية للاعبيها ومسؤوليها، حيث يسمح هذا التعاون مع الاتحاد العالمي للرياضات المائية بتطوير كبير للرياضات المائية في مصر.

وأختتم حديثه، مشيرا إلى التطلع لاستمرار التعاون في العام المقبل مع الاتحاد المصري للسباحة، موجها الشكر للمهندس ياسر إدريس على قيادته السليمة، قائلا: «كما هو الحال دائما، يظل مكتبنا تحت تصرفكم لأي مساعدة».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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