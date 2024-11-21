رونالدو: لم أختر الدوري السعودي من أجل المال ويرد على انتقاله للهلال (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:54 مساءً - صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بأنه يريد مواصلة مسيرته مع نادي النصر لتحقيق أهدافه، قائلا: “لقد فزت بكل شيء في أوروبا، وما زلت أشعر بالشغف تجاه كرة القدم”.

وقال كريستيانو رونالدو خلال فيلم وثائقي، يعرض على منصة “نتفلكس” حول الدوري السعودي: هناك من يقول بأن كريستيانو انتهى، الناس يشككون دائمًا بي، ولكن كريستيانو دائمًا موجود للفوز.

وشدد: لم أختر الدوري السعودي للمال مثلما يقولون، بل جئت إلى هنا للفوز والتحدي.

وتابع رونالدو: عليك الحذر حينما تتحدث عن الهلال.

ملتزم بعقد مع النصر

ورد رونالدو على الأنباء التي تشير لانتقاله للهلال، قائلا: إنه ملتزم بعقد مع النصر، ولديه آماله بتحقيق المزيد من الإنجازات معه.

وعلق كريستيانو رونالدو على خسارة نهائي كأس الملك: لا كمال في هذه الحياة الأخطاء مسألة طبيعية، أنها جزء من الرحلة، ولكن إذا لم أحزن هكذا فلن أكون كريستيانو حقا.

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