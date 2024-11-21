ياسمين رئيس تهدي فستان زفافها الأبيض لإحدى الفتيات لتشاركها فرحة العمر - أخبار كلمتك

ياسمين رئيس تهدي فستان زفافها الأبيض لإحدى الفتيات لتشاركها فرحة العمر - أخبار كلمتك

موعد عرض فيلم "أوراق التاروت" - أخبار كلمتك

موعد عرض فيلم "أوراق التاروت" - أخبار كلمتك

المشاط: دفع التعاون مع الجانب الكوري في مجالات التجارة والاستثمارات - أخبار كلمتك

المشاط: دفع التعاون مع الجانب الكوري في مجالات التجارة والاستثمارات - أخبار كلمتك

السيسي: خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة - أخبار كلمتك

السيسي: خيارنا للسلام العادل والمستدام يفرض علينا الاستمرار في بناء قدرات القوى الشاملة - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة بالمركز 39 عالميًّا والأول أفريقيًّا في تصنيف التايمز النوعي للعلوم متعددة التخصصات - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة بالمركز 39 عالميًّا والأول أفريقيًّا في تصنيف التايمز النوعي للعلوم متعددة التخصصات - أخبار كلمتك

السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة - أخبار كلمتك

السيسي يشيد بجهود القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة - أخبار كلمتك

السيسي يتابع تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

السيسي يتابع تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يتحدث عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية (فيديو) - أخبار كلمتك

كريستيانو رونالدو يتحدث عن صعوبة انتقال عائلته للعيش في السعودية (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة تحرك الأهلي لتفعيل بند شراء يحيى عطية الله من سوتشي الروسي - أخبار كلمتك

حقيقة تحرك الأهلي لتفعيل بند شراء يحيى عطية الله من سوتشي الروسي - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تشارك في «برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف» - أخبار كلمتك

جامعة كفر الشيخ تشارك في «برنامج رؤية شبابية لمجابهة التطرف» - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

رونالدو: لم أختر الدوري السعودي من أجل المال ويرد على انتقاله للهلال (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رونالدو: لم أختر الدوري السعودي من أجل المال ويرد على انتقاله للهلال (فيديو) - أخبار كلمتك

رونالدو: لم أختر الدوري السعودي من أجل المال ويرد على انتقاله للهلال (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:54 مساءً - صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بأنه يريد مواصلة مسيرته مع نادي النصر لتحقيق أهدافه، قائلا: “لقد فزت بكل شيء في أوروبا، وما زلت أشعر بالشغف تجاه كرة القدم”.

وقال كريستيانو رونالدو خلال  فيلم وثائقي، يعرض على منصة “نتفلكس” حول الدوري السعودي: هناك من يقول بأن كريستيانو انتهى، الناس يشككون دائمًا بي، ولكن كريستيانو دائمًا موجود للفوز.

 

وشدد: لم أختر الدوري السعودي للمال مثلما يقولون، بل جئت إلى هنا للفوز والتحدي.

 

وتابع رونالدو: عليك الحذر حينما تتحدث عن الهلال.

ملتزم بعقد مع النصر

ورد رونالدو على الأنباء التي تشير لانتقاله للهلال، قائلا: إنه ملتزم بعقد مع النصر، ولديه آماله بتحقيق المزيد من الإنجازات معه.

وعلق  كريستيانو رونالدو على خسارة نهائي كأس الملك: لا كمال في هذه الحياة الأخطاء مسألة طبيعية، أنها جزء من الرحلة، ولكن إذا لم أحزن هكذا فلن أكون كريستيانو حقا.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق