مواعيد مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري الإنجليزي بعد الأجندة الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:23 مساءً - الدوري الإنجليزي، تعود عجلة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الدوران مرة أخرى عقب انتهاء أجندة المباريات الدولية الأخيرة والتي شهدت تأهل منتخب إنجلترا للمستوى الأولى ببطولة دوري أمم أوروبا.

ويعود البريميرليج غدا السبت مع مواجهات الجولة الـ12 للمسابقة والتي تشهد 7 مباريات.

مواعيد مباريات الجولة الـ 12 لمسابقة الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي ضد تشيلسي - 2:30 عصرًا - السبت 23 نوفمبر 2024

فولهام ضد وولفرهامبتون - 5 مساءً - السبت 23 نوفمبر 2024

إيفرتون ضد برينتفورد - 5 مساءً - السبت 23 نوفمبر 2024

أرسنال ضد نوتنجهام فورست - 5 مساءً - السبت 23 نوفمبر 2024

بورنموث ضد برايتون - 5 مساءً - السبت 23 نوفمبر 2024

أستون فيلا ضد كريستال بالاس - 5 مساءً - السبت 23 نوفمبر 2024

مانشستر سيتي ضد توتنهام - 7:30 مساءً - السبت 23 نوفمبر 2024

ساوثهامبتون ضد ليفربول - 4 مساءً - الأحد 24 نوفمبر 2024

إيبسويتش تاون ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساءً - الأحد 24 نوفمبر 2024

نيوكاسل يونايتد ضد وست هام - 10 مساءً - الاثنين 25 نوفمبر 2024

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الـ 12 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي



1. ليفربول 28 نقطة

2. مانشستر سيتي 23 نقطة

3. تشيلسي 19 نقطة

4. آرسنال 19 نقطة

5. نوتينغهام فورست 19 نقطة

6. برايتون 19 نقطة

7. فولهام 18 نقطة

8. نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

9. أستون فيلا 18 نقطة

10. توتنهام هوتسبير 16 نقطة

11. برينتفورد 16 نقطة

12. بورنموث 15 نقطة

13. مانشستر يونايتد 15 نقطة

14. وست هام يونايتد 12 نقطة

15. ليستر سيتي 10 نقاط

16. إيفرتون 10 نقاط

17. إبسويتش تاون 8 نقاط

18. كريستال بالاس 7 نقاط

19. وولفرهامبتون 6 نقاط

20. ساوثهامتون 4 نقاط



وعلى صعيد متصل، وافقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على تغييرات بعض القواعد في المعاملات الخاصة بالدوري ATP، وذلك خلال الاجتماع الذي حضرته جميع أندية البريميرليج لمناقشة هذا القرار.

وتعنى تلك القواعد هى التي تضمن أن أي صفقة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والشركات ذات الصلة يجب أن تتم “بالقيمة السوقية العادلة”.

ويعد مانشستر سيتي هو المتضرر الأكبر من هذه التعديلات التي ستحد من صفقات الرعايات للأندية من شركات بنفس شركات الملاك.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا رسميًا، وجاء على النحو التالي:“أجرى الدوري الإنجليزي الممتاز مشاورات مفصلة مع الأندية مستنيرة بآراء متعددة من المستشارين الخبراء المستقلين لصياغة تغييرات على القواعد التي تتناول التعديلات المطلوبة للنظام. يتعلق هذا بدمج تقييم قروض المساهمين، وإزالة بعض التعديلات التي أجريت على قواعد APT في وقت سابق من هذا العام والتغييرات على العملية التي تتم من خلالها مشاركة المعلومات ذات الصلة الخاص بالدوري مع النادي”.

ما هو الهدف من تغييرات قواعد ATP؟

وأضاف:"الهدف من قواعد APT هو ضمان عدم قدرة الأندية على الاستفادة من الصفقات التجارية أو التخفيضات في التكاليف التي لا تصل إلى القيمة السوقية العادلة (FMV) بحكم العلاقات مع الأطراف المرتبطة وقد تم تقديم هذه القواعد لتوفير آلية قوية لحماية الاستقرار المالي والنزاهة والتوازن التنافسي للدوري، وجاء التصويت في اجتماع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع الأندية بموافقة 16 نادي من أندية البريميرليج على تلك التغييرات ورفض 4 أندية فقط".

وتابع:"كما تم توجيه اتهامات خاصة لنادي مانشستر سيتي بمخالفات مالية يصل عددها إلى 115 مخالفة، وسط تهديدات بعقوبات صارمة قد تؤدي إلى هبوطه من البطولة، والآن هو في صراع آخر يخص الخلاف على تغييرات مقترحة بشأن معاملات الأطراف المرتبطة بالفرق من الخارج، وبالتحديد صفقات الرعاية من الشركات التابعة لملاك الأندية".

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