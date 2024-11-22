معسكر للمصري بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:23 مساءً - دخل فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق معسكرا مغلقا اليوم الجمعة بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختتم المصري معسكره بالقاهرة قبل السفر اليوم إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة الزمالك.

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء غد السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يخوض مباراة الزمالك بقميص الجديد

ومن المقرر أن يخوض المصري البورسعيدي مباراته القادمة أمام الزمالك بطاقمه الأخضر الجديد.

كامل أبو علي يحضر جانبًا من المران الأساسي للمصري استعدادًا للزمالك

وحرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على حضور جانبًا من المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي والذي أقيم مساء امس الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة الزمالك.

ورافق أبو علي خلال حضور المران محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق، حيث كان في استقبالهما الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق وكذا أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات واللاعبين.

وخلال كلمته للاعبين قبيل انطلاق المران، أكد كامل أبو علي للاعبين ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل إسعاد جماهير المصري العظيمة، مؤكدًا أن مجلس إدارة النادي المصري لا يدخر وسعًا من أجل تلبية كافة متطلبات الفريق ولذلك فعلى الجميع داخل الفريق أن يبذل قصارى الجهد من أجل تحقيق الطموحات الكبيرة للجميع داخل القلعة الخضراء.

وأعرب عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن علي ماهر على قيادة اللاعبين لتحقيق نتائج طيبة خلال الفترة القادمة، مشددا عن ثقته الكاملة في اللاعبين المطالبين بالتعبير عن إمكاناتهم الفنية والبدنية الكبيرة والتي جعلتهم محل إشادة الجميع.

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