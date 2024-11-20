منتخب الشباب يبحث اليوم عن أول انتصاراته أمام ليبيا بتصفيات شمال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 06:52 صباحاً - منتخب الشباب، يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2008، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب ليبيا، في ثالث مواجهات أحفاد الفراعنة في تصفيات شمال إفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 سنة.

يسعى منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني روجيرو ميكالي، تحقيق أول انتصاراته في لقاء اليوم أمام نظيره الليبي وحصد الثلاث نقاط، على أمل أن تخدمه نتائج المنافسين وتمنحه أملا جديدا في التأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب العام المقبل.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة ليبيا

وأدى منتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم تدريبه الختامي، أمس الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا اليوم الأربعاء باستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة في دورة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويتطلع المنتخب لإحياء آماله في بلوغ النهائيات في ظل المنافسة المحتدمة من كل المنتخبات المشاركة.

منتخب مصر يتعادل مع الجزائر

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مباراته الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على إستاد هيئة قناة السويس الأحد الماضي، في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول، وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسن استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في تشكيلة الفراعنة الصغار، لتحسين الخطوط الهجومية بحثا عن هدف التقدم، وأسفرت بالفعل عن الهدف الأول في الدقيقة 59.

ويسعى منتخب الشباب لتحقيق فوزه الأول في لقاء الغد أمام ليبيا وحصد الثلاث نقاط على أمل التشبث بفرصة الضئيلة في انتزاع بطاقة التأهل الثانية خلف المنتخب المغربي متصدر الترتيب برصيد ٦ نقاط.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره الليبي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في تمام الثامنة مساءا، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

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