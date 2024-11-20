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بعشرة لاعبين، الإكوادور تباغت كولومبيا بهدف قاتل بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو) - أخبار كلمتك

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بعشرة لاعبين، الإكوادور تباغت كولومبيا بهدف قاتل بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو) - أخبار كلمتك

بعشرة لاعبين، الإكوادور تباغت كولومبيا بهدف قاتل بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:44 صباحاً - خسر منتخب كولومبيا أمام الإكوادور، بهدف دون رد على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز، في الجـولة 12 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأحرز هدف الإكوادور الوحيد، اللاعب إنر فالنسيا، من أسيست من آلان فرانكو، بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول للمباراة التي شهدت طرد بييرو هينكابي، لاعب «لا تري» بالدقيقة 34.

— SSC (@ssc_sports) https://twitter.com/ssc_sports/status/1859012565440798747?ref_src=twsrc%5Etfw

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخب كولومبيا، عند النقطة 19 بالترتيب الرابع، بفارق الأهداف عن الإكوادور صاحب المركز الثالث بنفس العدد من النقاط بتصفيات كأس العالم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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