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الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المصري بالدوري - أخبار كلمتك

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الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المصري بالدوري - أخبار كلمتك

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المصري بالدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:16 مساءً - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأربعاء، خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا 

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي استعدادًا للقاء المصري البورسعيدي المرتقبة. 

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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