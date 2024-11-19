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تصفيات كأس العالم، أستراليا تتقدم على البحرين بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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تصفيات كأس العالم، أستراليا تتقدم على البحرين بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات كأس العالم، أستراليا تتقدم على البحرين بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:30 مساءً - تصفيات كأس العالم، تقدم منتخب أستراليا على نظيره البحرين بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم بقارة آسيا.

خطف منتخب أستراليا هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الأولى عن طريق كوسيني ينجي الذي استغل تمريرة بينية ليسدد في شباك المنتخب البحرين.

بعدها حاول منتخب البحرين العودة إلى المباراة وسيطر على مجريات الأمور إلا أنه فشل في إحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الاول بتقدم أستراليا بهدف نظيف.

تشكيل البحرين أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب البحرين تشكيل مواجهة أستراليا في تصفيات كأس العالم والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

خط الدفاع: أمين بن عدي، حمد الشمسان، سيد ضياء.

خط الوسط: سيد باقر، عباس العصفور، علي حرم، محمد مرهون.

خط الهجوم: إبراهيم الختال، كميل الأسود، علي مدن.

فيما ضم تشكيل منتخب أستراليا ضد البحرين كلا من:

حراسة المرمى: ماثيو رايان.

خط الدفاع: هاري سويتير، توم روجيك، لويس ميلر، كاميرون بورغيس، عزيز بيهيتش.

خط الوسط: أنتوني كاسيرس، هايدن ماثيوز،  جاكسون إيفريان.

خط الهجوم: رايلي ماكرجي،كوسيني ينجي،كريج جودين.

تعد المباراة هامة للغاية في تصفيات كأس العالم، خصوصًا في ظل صراع التنافس على المراكز المؤهلة، حيث يحتل المنتخب الأسترالي المركز الثاني برصيد 6 نقاط بالتساوي مع السعودية وإندونيسيا، والفوز في مباراة اليوم يدفعه للانفراد بالمركز الثاني خلف منتخب اليابان المتصدر.

فيما يحتل المنتخب البحريني المركز الخامس برصيد 5 نقاط، والفوز يرفع رصيده إلى 8 نقاط ليقتنص المركز الثاني منفردا.

وكان الفريقان تواجها في الجولة الأولى من المنافسات، حيث نجح منتخب البحرين في تحقيق الفوز 1-0 خارج ملعبه. ولم يحقق منتخب البحرين أي انتصار بعدها حيث خسر مباراتين، وخرج بنتيجة التعادل في مباراتين.

السعودية تخسر أمام إندونيسيا بهدفين نظيفين

وضمن نفس المجموعة، خسر منتخب السعودية أمام نظيره منتخب إندونيسيا، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب «جيلورا بونج كارلو»، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة 3 بالمرحلة الثالثة من مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

سجل هدف منتخب إندونيسيا اللاعب مارسيلينو فيردينان في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 57.

 

تشكيل السعودية أمام إندونيسيا

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تشكيل إندونيسيا أمام السعودية 

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مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

الجدير بالذكر أنه سيتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه فقط إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026 القادم في الدول المذكورة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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