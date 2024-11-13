تدريب صباحي لمنتخب مصر باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى كاب فيردي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:52 مساءً - منتخب مصر، خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريب صباحي اليوم الأربعاء على أحد ملاعب النجيل الصناعي باستاد الدفاع الجوى استعدادًا لمباراة كاب فيردي التي تقام على ملعب نجيل صناعي، والمقرر لها يوم ١٥ نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وتتوجه بعثة منتخب مصر في الرابعة عصر اليوم إلى كاب فيردي على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق أكثر من ١٠ ساعات.

ويرأس بعثة منتخب مصر اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

واكتملت صفوف المنتخب بانضمام الثنائي المحترف عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، لتكتمل بذلك صفوف الفراعنة قبل مواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا

واختار حسام حسن 25 لاعبًا للانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا هم:

محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - محمد أحمد ربيعه - محمد حمدي- أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمد شحاتة - محمود صابر - عمر كمال - مروان عطية - محمود حسن تريزيجيه - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفي فتحي - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمود عبد الحفيظ زلاكا- مصطفي محمد - أسامة فيصل.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

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