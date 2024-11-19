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لاعبو الزمالك يخوضون مران اليوم استعدادًا للمصري بالدوري (فيديو) - أخبار كلمتك

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لاعبو الزمالك يخوضون مران اليوم استعدادًا للمصري بالدوري (فيديو) - أخبار كلمتك

لاعبو الزمالك يخوضون مران اليوم استعدادًا للمصري بالدوري (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المران الصباحي على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك مقطع فيديو لملخص مران اليوم والذي شهد الجدية والالتزام. 

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وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مجدي مدرب الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت الجلسة لترتيب البرنامج التدريبي الذي يخوضه الفريق اليوم استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقبلة، ومناقشة بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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