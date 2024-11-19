حسام حسن: نجحنا في حل مشاكل مراكز قلب الدفاع والظهيرين، وغياب الجماهير بفعل فاعل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 08:35 مساءً - قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الكرة المصرية كانت تعاني من مشاكل ونجنا في حلها ومن ذلك مركز الظهيرين الأيمن والأيسر وقلب الدفاع.

أرفض التقليل من انتصارات منتخب مصر

وتابع حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: أرفض نغمة التقليل من انتصارات منتخب مصر وأنه هو السبب في غياب الجماهير عن المنتخب مؤكدا أن الجماهير تخلت عن المنتخب بفعل فاعل.

مصطفى شوبير، كلمتك

حسام حسن مستاء من غلق استاد القاهرة

وتساءل حسام حسن كيف يتم غلق ملعب ستاد القاهرة مشيرا إلى أن ملعب اليوم سييء وان فيه فرق بتكسب أبو سليم الليبي وتتحدث عن صعوبة تلك المباريات فلماذا نقلل من انتصارات المنتخب الوطني مضيفا أن ستاد القاهرة له امتيازات كثيرة بالنسبة للاعبين.

مصطفى شوبير لا يلعب مع الأهلي

واختتم حسام حسن: مصطفى شوبير لا يلعب مع الأهلي بسبب قرار كولر بالدفع بمحمد الشناوي رغم انني كنت اتمني مشاركة شوبير في بعض مباريات الأهلي وكنت أخطط لمشاركة حارس أخر في الشوط الثاني.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره بوتسوانا، حيث تقدم منتخب بتسوانا بهدف عن طريق أوماتلا كيباثو بالدقيقة 8، إلا أن محمود حسن تريزيجيه عاد وسجل التعادل للفراعنة بالدقيقة 16.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 14 نقطة في الصدارة فيما خطفت بتسوانا المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليتأهل رسميا لأمم إفريقيا.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 14 نقطة

بوتسوانا 8 نقاط

موريتانيا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

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